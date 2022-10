Antonio Guimaraens estaba detrás de Arty! cuando en 2018 era un festival que unía música, gastronomía, artesanía y animación. Fue también el impulsor de The Hood antes de la pandemia y ahora presenta el Arty! permanente, el proyecto que instalará en la planta principal del Bulevar del Papagayo un centro de ocio con puestos de comida, cine y zona infantil, entre otras cosas.

Este proyecto se anunció en 2020.

Sí, la verdad es que después de todo este tiempo es una ilusión poder sacarlo adelante.

Entonces era The Hood y ahora es Arty!. ¿Por qué ha cambiado?

El confinamiento nos dio tiempo para pensar. Teníamos una marca en la ciudad, Arty!, muy reconocida. Así que en vez de trabajar dos marcas independientes, quisimos unificarlas. Ahí decidimos cambiar The Hood a Arty!

¿Por dentro será igual que lo ya anunciado?

La previsión es la misma. En vez de un toque tan urbano, es más enfocado al estilo Arty!. Habrá gastronomía, cosas para niños, música y mercadillo.

¿Cuál es el punto fuerte?

El mercado gastronómico con más de 15 puestos de calidad. Para nosotros, ese va a ser el punto fuerte de cara a los consumidores. Vendrán a comer y a vivir la experiencia Arty!. Le vamos a dar más prioridad al tema gastronómico que en Arty. Habrá mucho contenido experiencial. La música será una pata más.

¿El proyecto dará una nueva vida a la zona?

Sí. Entre la parte interior y la exterior son unos 5.000 metros cuadrados de superficie en el Papagayo, que está en el centro de la ciudad. Siempre estuvo en desuso, nunca tuvo una utilidad. Lo vamos a rehabilitar para dotarlo de este contenido. Estamos muy contentos de haber podido llegar a un acuerdo con los dueños y utilizar toda la superficie.

¿Cuándo abrirá?

Las previsiones son el primer trimestre del 2023. No queremos cerrarnos a una fecha concreta porque son obras y no dependen de nosotros.

¿Qué aporta a la ciudad?

Es algo nuevo. Totalmente. Y no es que sea nuevo solo en la ciudad. He visitado muchos mercados de ocio en muchas ciudades y lo que vamos a desarrollar es único a nivel nacional. No hay nada igual que lo que vamos a construir. Será el primero de varios proyectos que queremos crear en otras ciudades principales. Estamos muy contentos de hacerlo aquí. Yo soy de A Coruña y estoy muy orgulloso de poder hacerlo aquí.