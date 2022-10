Ás veces desapercibidos; outras, impresos para sempre na memoria e elevados a símbolos da cultura popular. Os logotipos, siglas, sigillum, insignias, emblemas e escudos poden falar moito e moi ben da cultura e da idiosincrasia dun país ou dunha comunidade. E poden facelo con moi pouco se contan cun bo deseño. A mostra A Galicia deseñada brinda o seu lugar a este patrimonio visual galego no edificio Normal. “A mostra compóñena as obras de deseñadores galegos, máis tamén empresas e iniciativas galegas que buscaron deseñadores de fóra pero que teñen unha influencia e unha identidade moi relevantes. Unha representatividade e unha continuidade. A idea é poñer en valor o traballo ben feito”, sinala Cibrán Rico, comisario da mostra xunto con Marcos Dopico e Suso Vázquez.

O deseño expositivo é obra do estudo Cenlitrosmetrocadrado. A montaxe do conxunto evidencia unha continuidade que moito fala dos referentes que conforman a identidade galega. As imaxes están dispostas de tal xeito que o primeiro e o último dos símbolos representan o mesmo: unha vieira. A primeira, medieval e de trazo algo máis basto. A última, esquemática e menos figurativa, seguindo os códigos do deseño actual; pero recoñecible.

A exposición que abriu onte as súas portas no espazo do Campus de Riazor elabora un percorrido cronolóxico a través dos emblemas máis simbólicos do patrimonio visual galego, identificables todos eles pola meirande parte dos públicos. Das primeiras marcas de canteiro ás identidades dixitais, nomes como Estrella Galicia ou Sargadelos, marcas comerciais cuxa imaxe visual pasou á historia, logos institucionais máis, tamén, símbolos colectivos, como aquela bandeira do Nunca Máis, autoría de Xosé María Torné, pero cuxa titularidade pertence xa ao pobo. O obxectivo, dual: dar a coñecer cinco séculos de creación gráfica e visual e dotar de valor este patrimonio. “Na disciplina do deseño existe un estudo e unha labor académica, pero non é así no caso de Galicia. Observamos que o alumnado non ten ese coñecemento, e tratamos de construílo. Estes deseños están ao nivel dos traballos internacionais”, reclama o comisario da mostra. A disposición dos logos na sala, alén dunha continuidade histórica, delatan algunhas tendencias cíclicas. Se se pon atención, pódese observar como Estrella Galicia, no redeseño actual da súa imaxe visual, non fixo senón voltar ao símbolo dos anos dez: unha estrela moito máis simple, que marcou as orixes da cervexeira coruñesa. A mostra componse de nomes propios do patrimonio galego, responsables tamén desa construción colectiva da identidade visual do país, como Castelao, Camilo Díaz Baliño, Álvaro Cebreiro, Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo, ou Xosé María Torné.

A exposición está organizada a través de cinco períodos históricos: Antecedentes, industrialización, autarquía, democracia e contemporaneidade. O deseñador e divulgador Pepe Barro foi o encargado de compilar e contextualizar esos primeiros símbolos medievais, como marcas de pedreiro ou as vieiras primixenias, que serviron de referentes ata os nosos días. As marcas da industrialización do país están presentes na conserveira Massó ou en Augas de Mondariz, con presenza das revistas Luz e Alfar. A creación da época da ditadura está representada na irrenunciable figura de Sargadelos, e o tránsito cara a modernidade da democracia queda exemplificado coa cor laranxa das parabólicas de Televés. A etapa da contemporaneidade, que marca, no ano 2006 a fundación da Asociación Galega de Deseño, continúa en construción permanente ata os nosos días, pero non lle dá as costas ás orixes: a asociación optou, para a grafía A do seu logo por recuperar esas marcas de canteiro que pasaban, no medievo, de pais a fillos.