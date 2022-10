El fin del litigio sobre las tarifas abre la puerta a Tranvías para reclamar indemnizaciones

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anuló en octubre de 2021 la bajada de las tarifas del bus urbano aplicada por Marea Atlántica en 2019 es ya firme, puesto que el Tribunal Supremo inadmitió el recurso que había presentado el Concello para intentar revocar el anterior fallo judicial. La providencia dictada por el Supremo pone fin así al litigio sobre los precios del transporte público y deja la puerta abierta a la Compañía de Tranvías para que reclame una compensación por la pérdida de ingresos sufrida desde febrero de 2019, fecha en la que entró en vigor la reducción en diez céntimos del billete ordinario.

La empresa evitó ayer pronunciarse sobre la posibilidad de exigir una indemnización, a la que tampoco hace referencia la sentencia del Superior de Galicia de 2021, por lo que si Tranvías finalmente optase por solicitarla, debería acudir de nuevo a los tribunales. El Concello no aclaró por su parte si recuperará las antiguas tarifas y la alcaldesa, Inés Rey, declaró que si finalmente se exige una indemnización por el daño económico causado, tendría un “coste elevadísimo” para las arcas municipales que aún no está cuantificado, aunque destacó que la empresa cuenta con una media anual de 23 millones de viajes, a cada uno de los cuales se redujo el precio en diez céntimos que habría que abonar.

El importante descenso del número de viajeros causado en el transporte público por la pandemia beneficiaría al Concello en caso de que se exija una compensación, ya que de los 23 millones de viajes realizados en 2019 se cayó a solo 13,6 millones en 2020 y a 16 millones en 2021, a los que habría que sumar los efectuados durante este año.

Aunque un juzgado coruñés avaló inicialmente la decisión adoptada por el Concello, el recurso que presentó Tranvías ante el Superior de Galicia dio lugar a una sentencia que consideró ilegal la reducción de tarifas porque aplicar de forma retroactiva una normativa posterior a la firma del convenio entre la empresa y el Concello y por modificarlo de modo unilateral sin justificar que se debiera al interés social o la mejora del servicio público.

Para el Tribunal Supremo, el recurso del Concello contra la sentencia del Superior de Galicia “no se ha fundamentado suficientemente” con vistas a la existencia de un “interés casacional” y le reprocha que formule “una suerte de pronunciamiento genérico” en lugar de referirse al caso concreto de las tarifas del bus, por lo que considera su planteamiento “más acorde con el desarrollo de una función consultiva que con la jurisdiccional”.

La Compañía de Tranvías expresó su “satisfacción” por la conclusión de la vía judicial sobre la “bajada unilateral de tarifas”, de la que dijo que “no se ajustó a derecho” y que “incumplió tanto el convenio establecido como la normativa vigente”. También destacó que la “inseguridad jurídica” le “obligó” a suspender algunas inversiones, aunque aseguró que mantuvo “incólume” su “compromiso con el transporte público de la ciudad” , incluso durante la pandemia.

El PP instó ayer a la alcaldesa a explicar el coste de la “indemnización millonaria que habrá de pagar a la concesionaria del transporte público urbano” a pesar de que Tranvías todavía no la exigió. Recordó que había advertido de las consecuencias de la “imposición unilateral de la modificación de las tarifas” y advirtió a Inés Rey de que negocia con Marea Atlántica, responsable de la bajada de las tarifas, “las ordenanzas fiscales, el presupuesto y el futuro de la ciudad”.

Marea, por su parte, solicitó al Gobierno local que busque “todas las vías alternativas” para mantener el precio actual del bus al considerar que la sentencia del Superior de Galicia solo cuestiona el procedimiento para bajarlo “pero no negaba en ningún caso la justedad de la decisión del gobierno de Xulio Ferreiro” ni que Tranvías “tenga un beneficio industrial excesivo y contrario a la normativa de la Unión Europea. También destaca que el fallo no reconoce que la empresa tenga derecho a una indemnización y exige al Gobierno local que cualquier pago que le haga sea autorizado por la Comisión Europea, así como que no renuncie a municipalizar el servicio.

Para la concejala del BNG Avia Veira, la sentencia es la “enésima muestra de que esta es una concesión cuyas condiciones son leoninas para las arcas municipales”, a lo que añadió que el Gobierno local debe cuantificar cuanto antes las compensaciones que podrían reclamarse y estudiar la posibilidad de gestionar de forma directa el transporte público.

La línea 21 cambia de recorrido a partir de hoy para garantizar la frecuencia de 20 minutos

La necesidad de asegurar que la línea 21 del transporte público tenga una frecuencia de paso de 20 minutos lleva al Concello a establecer desde hoy un nuevo recorrido entre Novo Mesoiro y Juana de Vega. La modificación se producirá entre el túnel de la avenida Salgado Torres y Juana de Vega. En ese tramo, hasta ahora había paradas en Ramón y Cajal, avenida de Oza, Costa da Palloza, Primo de Rivera, plaza de Ourense y plaza de Pontevedra frente al instituto Eusebio da Guarda. Con el cambio aplicado, desde Salgado Torres el bus parará a partir de hoy en Concepción Arenal, 21; Enrique Hervada, 4; Juan Flórez, 119; plaza de Vigo; plaza de Galicia y plaza de Pontevedra, 11, por lo que dejará de circular en paralelo a la verja del puerto para hacerlo por el interior del Ensanche y acceder a la plaza de Pontevedra por Francisco Mariño.El Concello justifica la modificación porque antes de llegar a Juana de Vega la línea acumulaba retrasos por los atascos y por la existencia en el viaje de vuelta de cinco semáforos seguidos entre la parada del islote central de la plaza de Pontevedra y Juana de Vega que también alargaban el tiempo del recorrido. El cambio no afecta sin embargo al viaje de regreso hacia Novo Mesoiro, que se mantiene en su totalidad.