Jorge Drexler: “Me emociona que la gente se detenga con amor a escuchar lo que uno hace”

Jorge Drexler ofrece el 22 de octubre un concierto en A Coruña con el ciclo Noites do Porto para presentar Tinta y Tiempo, disco que cocinó en el confinamiento y ahora aliña en cada cita con el público. Le canta al amor y a su oficio de cancionista. El uruguayo llega con letras nuevas pero con el mismo dominio, certero, virtuoso, de la palabra y la armonía al que nos tiene acostumbrados aunque con una puesta en escena apartada de sus más recientes visitas.

Su última vez en A Coruña nos dejó enganchados a un Salvavidas de hielo que sonaba solo con voz y guitarras, y después pasó Silente por Narón, con una escenografía unipersonal e innovadora. Ahora Tinta y Tiempo. Tres giras muy diferentes. ¿Qué cambios veremos?

Esta propuesta no tiene muchos puntos de contacto con las anteriores. Ahora la banda es nueva. Me acompañan tres hombres y tres mujeres. Por primera vez llevo una banda donde el número de personas de diferentes géneros es equivalente y es un detalle que podría ser menor pero para mí no lo es. Es muy bonito. De alguna manera el microcosmos del escenario representa el macrocosmos del patio de butacas. Y los arreglos de las canciones antiguas que tocaremos son replanteados. Estoy muy orgulloso de mostrar esto en A Coruña.

¿La banda es parte del mensaje entonces?

Más que del mensaje, de la alegría de experimentar maneras nuevas de hacer música. Sobre todo es una opción artística y musical. Para mí no hay una barrera muy clara entre la situación anímica de quienes estamos arriba del escenario y el contenido de las canciones o la situación anímica que generan en quien está en el rol de público.

A estas alturas de la gira ya habrá recibido ese feedback que le faltó al componer el disco en pleno confinamiento.

Sí. Es muy curioso cómo el ser humano rápidamente se habitúa a una situación nueva y rápidamente regresa a la anterior, sobre todo si es algo que nos da muchas ganas, como tocar en vivo. Rápido nos volvimos a sentir de vuelta en conexión con el público y eso ya lo traemos incorporado.

Ya ha presentado este trabajo en media España y viene de Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Cambia la posición del espectador a uno y otro lado del Atlántico?

Tengo la sensación de que mi público en Latinoamérica es más joven que el que tengo aquí. No sé muy bien por qué. Quizá me tiene menos asociado al concepto de canción de autor y yo también prefiero moverme fuera de ese rótulo pero tampoco el público es homogéneo dentro de España. No es lo mismo tocar en Cádiz que en Bilbao o A Coruña. España es un país muy variado, con diferentes lenguas y paisajes, distintas maneras de ver la vida, o sea que tampoco podría hacer una generalización de público español. Lo que sí es cierto es que el público gallego tiene un componente que lo diferencia del resto de España en lo que respecta a mi proyecto y es que Galicia es de donde partió la última gran ola migratoria europea hacia Latinoamérica y en especial hacia mi país, que tuvo una emigración gallega muy muy poderosa en los años 50 y 60, y eso se nota mucho hasta hoy en día. Dejó una impronta muy clara en la sociedad uruguaya. Y ahora están los nietos volviendo a Galicia para hacer el flujo migratorio opuesto.

Así que hay una conexión aquí.

Hay una conexión de ida y vuelta muy bonita porque en los últimos años también ha habido una ida de gallegos hacia Latinoamérica. Lo que ha hecho Xoel López, por ejemplo, de forma muy visionaria, no es en una dirección. Eso va y viene.

Vayamos al disco. Tinta y Tiempo habla, sobre todo, del amor en múltiples acepciones pero empecemos por el papel en blanco y un cancionista que le canta al oficio de crear canciones. Y no es la primera vez. Ya en Luna Negra, en su disco Vaivén, y en Quimera le cantaba a la inspiración “te pienso seguir buscando”, y hay más... Eso es verdadero amor al arte, ¿no?

Adolezco un poco de metapoesía. No sé si está bien o mal escribir tan centrado sobre lo que uno hace. Lo que sí sé es que no tengo muchas alternativas. No escribo sobre lo que quiero sino sobre lo que me sale, sobre lo que puedo. Y el acto de escribir en sí es generador y fruto de dilemas, así que acabo escribiendo mucho sobre esto. Tengo muchas metacanciones.

El disco arranca con Plan Maestro, un divertimento orquestal con Rubén Blades, y acaba con una nana intimísima, Duermevela, y en medio hay temas como Tocarte y Oh! Algoritmo, ritmos urbanos y rap ¿Cómo logra el equilibrio?

Se nota el cariño en la escucha (ríe). Me emociona mucho que la gente se detenga con amor a escuchar lo que uno hace. Me parece un acto de amor y no lo doy por sentado así que lo agradezco. Yo no sé si es un disco muy equilibrado. Desde luego la manera que encontré de equilibrarlo es, como decía Faulkner, “you have to kill your darlings”: tienes que dejar fuera cosas que te gusten. El último día quitamos dos canciones y una de ellas, La guerrilla de la concordia, nos dolió mucho quitarla.

Eso... ¿por qué se quedó fuera?

Hablamos hasta ahora del texto del disco, de la hoja en blanco y la escritura, pero la tinta también se usa para escribir notas, partituras, y ahí entra la sonoridad. Lo que dejó fuera La guerrilla de la concordia, a pesar de que entraba completamente en la temática del amor como centro de la existencia, fue la sonoridad. En la escucha final se notaba que estaba fuera. El disco ya era muy variado. Tuve que quitar esa canción y otra que hice para una serie y entró en este proyecto pero se salió. Tienes que podar para hallar la homogeneidad.

Una de las piezas más singulares del disco es Tocarte, una colaboración con C.Tangana y con percusión a cargo de su hijo, pablopablo. Querían hacernos bailar...

Entre otras cosas también pero si te fijas es el más minimalista, tiene muy pocos elementos. Suena más porque está muy bien hecha la programación. Mi hijo llevó toda la parte del ordenador, las percusiones las tocaron él y Víctor Martínez y la dirección musical la hizo Pucho Tangana. Yo en realidad fui un invitado. Escribí la segunda parte de la letra, a partir de “quiero lamer la sal que traes de la playa”. El resto es de Pucho, incluido el estribillo, que me parece un hallazgo, repetir ocho veces “tocarte” con la obsesión que teníamos por tocar cuando estaba prohibido. Para mí fue una lección y sí tiene salida bailable y una aproximación a la música urbana.

También Cinturón Blanco invita al movimiento pero a la inversa, a rebobinar y volver a ser principiantes. ¿Cambiaría algo si caminase hacia atrás 30 años de carrera?

No cambiaría nada. Soy enormemente afortunado. He cometido muchísimos errores pero han sido esenciales para el aprendizaje y el camino en el que estoy, para el cinturón blanco con el que espero reencontrarme en cada disco y en cada concierto. La consagración es como el canto de la sirena, muy atractivo y, si lo sigues, reconfortante, pero acabas estrellándote contra la costa y perdiendo espontaneidad. Hay una imagen de Italo Calvino de la consagración como la Gorgona, la cabeza llena de serpientes de la mitología griega, que si la miras te conviertes en estatua, y nada más lejos de lo que quiero.

Tras el concierto en A Coruña se va de nuevo a América y a los Latin Grammy con ocho nominaciones. ¿Hacemos una quiniela?

En realidad son nueve; también entra una canción en portugués con Marisa Montes. Estoy muy contento. Es una locura. El único con más es Bud Bunny. Mi proyecto no es chico pero tampoco es a escala planetaria y estoy muy orgulloso.

¿Especial ilusión por alguno?

Por primera vez tengo las tres principales categorías nominadas y es maravilloso pero lo que me hace más ilusión es tener una canción nominada en lengua portuguesa. La música brasileña siempre ha sido fuente de inspiración para mí así que me hace muy feliz.

También es de Brasil Tiago Iorc, invitado con usted en A Coruña.

Se da la paradoja de que hace la apertura de mis conciertos cuando podría ser al revés. Me asombra porque es un artista muy talentoso, bellísimo por dentro y por fuera. Irá rápido en España. Es un crack.

Y ya sabe que James Rhodes se ha ofrecido a hacer un dúo aquí.

(Ríe) Sí, hemos quedado en hablar. Quedó ese intercambio en galego en las redes. Me gusta mucho James, es un tipo genial y desconcertante, sin prejuicios. Y es tan lindo para dos extranjeros como nosotros usar los idiomas solo porque es bonito usarlos... Ni él ni yo sabemos galego pero nos encanta jugar. Los idiomas son vías de comunicación y en España están contaminados de situaciones políticas pero son tesoros. Disfrutémoslos. Nada tiene que ver con la política.

¿Lo dejamos entonces en final abierto lo del dueto en A Coruña?

Mantengamos ese suspense.