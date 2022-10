O barrio de Monte Alto converteuse onte no gran protagonista das festas da cidade con actividades que se extenderon polo Campo de Marte, praza de Indalecio Prieto e a rúa do Parque. Este ano o programa incluiu unha homenaxe a Saleta Goi, recentemente falecida e veciña da rúa Javier Fonte. O compoñente festivo en Monte Alto reflicte unha conciencia do pasado, un amor gozoso e contaxioso polas celebracións colectivas —merendiñas no antigo Campo do Picho, onde se ergue a Residencia Torrente Ballester, maratóns populares, cabalgatas de reis ou choqueiros—, circunstancia que otorgou a Monte Alto un prestixio definitorio na sociedade coruñesa. E é que Monte Alto é xa nome mítico e carne de festa onde acuden cada ano, nunha especie de peregrinación obrigada, dispares masas de xente procedentes dos máis diversos lugares unidas polo desexo de compaxinar a festa nas súas diferentes especialidades. O exercicio de lembrar o noso barrio cos ollos con que o vivimos no seu día permítenos medir con maior perspectiva a magnitude do cambio ao que moitos contribuímos na medida que nos corresponde. Claro que ese salto sen dúbida histórico non pode cegarnos ao extremo de ignorar a pervivencia dun vello cárcere de aciaga memoria, en estado de abandono deprimente e que turba a maxia dunha contorna inolvidábel.

As declaracións da alcaldesa relativas a que A Coruña non se entende sen os barrios pronunciadas na súa condición de pregoeira das festas do Ventorrillo amosan un certo e, quero pensar, sinceiro interés por axudar e revitalizar a vida nos barrios, no que a promoción conxunta das festas ten un gran significado. A vixencia, en fin, por recuperar un patrimonio veciñal forxado durante moitos anos por xentes dunha condición excepcional. Un traballo constante e as veces tedioso por mudar a faciana urbana de barrios abandonados nos anos sesenta e setenta por un crecemento caótico e pola insensibilidade dos gobernos de quenda. Non resulta arriscado dicir que moitos dos grandes momentos de cambio que viviu a cidade coincidiron dun xeito ou doutro con etapas nas que a veciñanza deixaba ouvir a súa voz. Mentres tanto, Concello e asociacións veciñais cumpren a súa función organizando conxuntamente as festas, devolvendo así a confianza e o orgullo á veciñanza. En definitiva, porque o compoñente festivo convértese nun dos principais escenarios máxicos para practicar o exercicio da liberdade nos barrios e que no caso de Monte Alto sempre chega puntual á súa cita.