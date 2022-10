Usuarios del tren reivindican el Cercanías para la comarca y aseguran que existe demanda

Plataformas de viajeros de trenes de media distancia piden que se considere instalar núcleos de cercanías en Galicia y aseguran que existe una demanda de viajeros que harían uso del servicio. La inclusión en los Presupuestos Generales del Estado en el Ministerio de Transportes de una iniciativa destinada a mejorar la movilidad en zonas con infraestructuras ferroviarias infrautilizadas, que plantea la creación de cinco nuevos núcleos de cercanías, generó sorpresa en los usuarios del tren al comprobar que Galicia se queda fuera de estas mejoras.

“Parece que no hay una demanda social porque hasta ahora nadie se ha preocupado de eso, porque los intereses se han ido al tráfico rodado, que no es la solución. No puedes mover tanto tráfico de coche, un pequeño accidente ya genera atascos. Moverse únicamente en coche es una visión de los años 60”, juzgan desde la plataforma Perder o tren, configurada por viajeros habituales de la línea A Coruña-Ourense tras la supresión de algunas frecuencias a raíz de la pandemia, fundamentales para ellos debido a sus horarios laborales.

“Ahora hemos ido viendo mejoras, y conseguido recuperar algunos de los que demandábamos, como el de las 7.15 de la mañana. Otra reclamación es el de las 6.45 desde Ourense. Creemos que Galicia debe reivindicar un servicio de cercanías. Sería coherente en los grandes núcleos gallegos”, señalan desde la plataforma. Los usuarios proponen un modelo como el que opera, por ejemplo, en la zona de Bilbao y su entorno. La capital vasca, similar en población a A Coruña, conecta los municipios de la provincia a través de una red de ferrocarril que, defienden, no sería complicado replicar en A Coruña. “Podría habilitarse una red de cercanías, por ejemplo, para conectar los núcleos situados a lo largo de la ría que es donde vive gran parte de la población: Cambre, O Burgo hasta Betanzos. Hay infraestructura ferroviaria, con poca inversión se podría habilitar un cercanías con buenas frecuencias”, juzgan los usuarios de la plataforma Perder o tren, que achacan a la “falta de voluntad política” el hecho de que Galicia todavía no disponga de una red de conexiones de proximidad como la que tienen muchas regiones homólogas en el territorio nacional. Los usuarios del tren juzgan que, si no existe una demanda social, es porque hasta ahora las administraciones han dado prioridad, en materia de movilidad, a favorecer el tráfico en vehículo particular, a través de obras como ampliaciones de grandes avenidas de tráfico rodado, dejando la movilidad en transporte público en un segundo plano.

Un enfoque que, juzgan los usuarios del tren, comienza a cambiar en nuestros días. “En Galicia nos estamos empezando a dar cuenta de que hay una masa poblacional que se mueve en ferrocarril, y que va a trabajar de una capital de provincia a otra. Antes, pensaban que tampoco habría demanda en los trenes del eje atlántico y ahora se ve que no dan abasto. Si se ponen, hay demanda”, señalan desde Perder o tren. Los viajeros defienden que la medida ayudaría a aliviar los problemas derivados de tráfico en A Coruña, como el gran volumen de coches que entran diariamente en la ciudad procedentes del área metropolitana o el consiguiente problema del aparcamiento. “Funcionaría si las frecuencias son buenas: no puedes poner un tren por la mañana y otro por la tarde. Es necesario fijar horarios secuenciados, que salgan siempre a horas fijas y que la gente los conozca bien. En Vigo encajaría el mismo sistema, y también en Ourense”, defienden.

Nuevos núcleos en Madrid, Murcia, Córdoba y Castilla y León

La iniciativa recogida en los PGE está destinada a mejorar la movilidad en zonas con infraestructuras ferroviarias infrautilizadas. Los nuevos núcleos cubrirán los trayectos entre Illescas y Fuenlabrada/Humanes (Madrid), Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena, Palma del Río y Villa del Río (Córdoba) y Medina del Campo-Valladolid-Palencia. Las cuentas incluyen una partida de 15,2 millones de euros que, entre otras iniciativas, permitirá desarrollar desde 2023 y durante tres años la creación de estas conexiones. Si bien los tres primeros responden a núcleos que ya disponen de redes de Cercanías consolidadas y servirán como extensiones, los casos andaluz y castellano suponen la primera experiencia fuera de los grandes núcleos urbanos de este tipo. A pesar de que aún no se han detallado las nuevas condiciones de explotación de estos trayectos, contarán con un aumento de frecuencias y una tarificación como la que se ha reclamado y negado a las áreas metropolitanas de Vigo y A Coruña en los últimos años. .El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha censurado que Galicia quede fuera de estas medidas y asegura que preguntará al Gobierno por qué no se implanta. Rego recordó que las áreas Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol suman unos 700.000 habitantes, lo que para él supone una “clara discriminación” a Galicia.