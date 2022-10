Transportes condiciona el tren de Cercanías a que la Xunta muestre voluntad de diálogo

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, se muestra tajante sobre la razón que impide que Galicia tenga una red de tren de cercanías, de la que sí disponen otras poblaciones homólogas en tamaño y población: “En Galicia todavía no se puede hacer, porque no se puede hablar y todo lo que se habla va a ser malinterpretado. Con toda esta sarta de sandeces es imposible hablar”, explica Pardo de Vera.

Lo hace como respuesta a la que ha sido la gran pregunta en materia de transporte gallego de la pasada semana, tras la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una iniciativa que plantea la creación de cinco nuevos núcleos de proximidad. La medida, destinada a mejorar la movilidad en zonas con infraestructuras ferroviarias infrautilizadas, plantea la creación de núcleos que cubrirán los trayectos entre Illescas y Fuenlabrada/Humanes (Madrid), Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena, Palma del Río y Villa del Río (Córdoba) y Medina del Campo-Valladolid-Palencia

Una demanda habitual en los usuarios del tren en Galicia, que veían con estupor cómo la comunidad quedaba fuera de estas mejoras en materia de movilidad. La alto cargo de Transportes destaca “la solvencia y soporte” de otras administraciones locales y regionales que han permitido desarrollar estos proyectos piloto, que cuentan con una dotación de 15,2 millones de euros para el próximo trienio. Entre ellos, además de las citadas cinco relaciones de proximidad, se encuentran iniciativas como el bus+AVE en Soria y Calatayud, que permite el enlace a un tiempo y precio competitivo entre estos dos medios de transporte. Pardo de Vera asegura que la diferencia de actitud y predisposición que muestran las administraciones de otros territorios responde a que saben “que esto mejora el sistema con la intermodalidad como base”, y afirma que “no queremos ahorrarnos ni un euro, preferimos pasárselo a las comunidades para que hagan esa mejor eficiencia”. La secretaria de Estado lamenta que en Galicia no existe un interlocutor válido y afirma estar dispuesta a mantener las conversaciones pertinentes si la Xunta estuviese receptiva a ello. “Cuando ejerciten sus competencias sin criticar las nuestras, hablaremos. Estoy abierta a ello si nos dan un interlocutor con el que se pueda hablar sin salir tergiversado absolutamente todo”, zanja.

Las plataformas de usuarios del tren reivindican estos días un servicio de Cercanías para la comarca, que, aseguran, solucionaría muchas fallas en materia de movilidad en ciudades como A Coruña, adonde se accede mayoritariamente en coche desde el área metropolitana. Defienden que, de implantarse, el servicio tendría demanda de pasajeros, y que si parece que no existe una demanda social al respecto es porque desde las administraciones han dado prioridad a medidas que estimulen el tráfico rodado. Los viajeros señalan que la inversión necesaria para habilitar la red en el caso de A Coruña y su área metropolitana no sería tan ingente como otras comunidades, pues la comarca ya cuenta con infraestructura ferroviaria.

Con respecto a las posibilidades, la secretaria de Estado asegura que existen “proyectos para ideas piloto”, que, teniendo en cuenta la configuración demográfica gallega, redundarían en un proyecto “estupendo”. Ante la demanda de los usuarios, la secretaria de Estado optó por matizar la cuestión de la proximidad: “Para mí el Eje Atlántico son servicios de proximidad, son casi Cercanías en el sentido de que cosen los núcleos. Hemos incluido Ourense e incluiremos Lugo”, adelantó.

Medidas contra las “reservas fantasma” en Media Distancia

Isabel Pardo de Vera, en la misma entrevista, valoró el seguimiento que la medida de los bonos gratuitos para viajeros recurrentes de Media Distancia y Cercanías está teniendo en Galicia desde su implantación a finales de este verano, que ha ampliado su duración a todo el año que viene. La secretaria de Estado aseguró que a finales de mes tendrán los datos que permitan ponderar si existe “trasvase modal de la carretera al tren”, pero valoró como un “éxito” los primeros meses de funcionamiento, pese que todavía hay cuestiones que “pulir”. Entre ellas, se refirió a las numerosas quejas por “reservas fantasma” en los trenes, que provocan que en cada trayecto queden plazas vacías ,que no pueden reservar otros viajeros, como consecuencia del alto número de reservas que no se cancelan al no tener penalización. “Se han implementado y se van a implementar algunas medidas más que requieran una modificación legal para corregir esta disyunción. No podemos consentir que queden plazas cuando hay mucha gente que quiere cogerlo”, apuntó Pardo de Vera, que señaló que las plazas vacías “merman” la eficacia del objetivo último de la medida: “Incentivar el transporte público y aligerar los bolsillos”, explicó.