Agenda cultural de A Coruña: Un otoño para cantar, saltar y bailar

Este, por fin, será el otoño de las grandes citas musicales sin restricciones ni mascarillas en A Coruña. Solo vale cantar, saltar y bailar. Para ello, la agenda cultural de la ciudad está cargada de citas hasta final de año. Festivales y conciertos en salas y en grandes recintos convierten a A Coruña en el escenario perfecto para disfrutar de los directos.

Las últimas semanas estuvieron cargadas de música con el festival Tándem y las actuaciones de Mayumaná (sábado 17, 20.30 horas) en el Palacio de la Ópera con su show Currents, Malú (sábado 17, 22.00 horas) en el Coliseum presentando Mil batallas y Depedro (sábado 17, 22.30 horas), que pasó por la ciudad con un acústico en Aftersurf que agotó entradas.

Lo que llega en octubre al Palacio de la Ópera

Octubre arrancó con la gira 90 minutos + de India Martínez en el Palacio de la Ópera, un escenario por el que también han pasado Les Luthiers con su Gran reserva (14 de octubre, 21.00 horas), Fito y Fitipaldis (29 de octubre, 21.30 horas) que vuelve a A Coruña tan solo unos meses después de su concierto en el Coliseum, la nueva propuesta de Coque Malla (12 de noviembre, 20.30 horas) que presenta bajo el nombre El último viaje del astronauta gigante, los mejores éxitos de El Consorcio (20 de noviembre, 19.00 horas) y las canciones de uno de los principales cantautores latinoamericanos, Ricardo Montaner (7 de diciembre, 21.00 horas). El Palacio de la Ópera también seguirá siendo hogar de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Festivales y otras actuaciones

Los amantes de la música de Laura Pergolizzi, o LP, podrán sacarse la espinita que tienen clavada desde que en junio aplazó el concierto. Tocará en la sala Pelícano el 7 de octubre a las nueve y media de la noche. Al día siguiente, el Resurrection Day llega al Coliseum, desde las 18.30 horas, con Amon Amarth & Machine Head y The Halo Effect.

Otro festival que ha venido para quedarse es el Noites do Porto, que celebra su segunda edición con Morgan (20 de octubre, 19.30 horas), Fernando Costa y Gloosito (21 de octubre, 19.30 horas), Jorge Drexler y Tiago Iorc (22 de octubre, 19.30 horas) y James Rhodes (23 de octubre, 19.30 horas). Todos ellos tocarán en el Muelle de Trasatlánticos, pero habrá otras actuaciones dentro del festival que servirán de inauguración y cierre. El 19 de octubre, la presentación correrá a cargo de The Gulps y el DJ Alan McGee, y el cierre será para M. Ward (26 de octubre). Ambas actuaciones son en el Garufa.

Además, este mes Melendi dará también un concierto el día 22 en el Coliseum con su gira Likes y cicatrices.

El 29 de octubre está marcado en rojo en el calendario de los fans de Leiva, que trae su tour Cuando te muerdes el labio al Coliseum tras un aplazamiento. Hará lleno, como Dani Martín, que hará un repaso a su carrera, incluidas las canciones de El canto del loco, el 5 de noviembre a las 22.00 horas. Hace tiempo que colgó el cartel de entradas agotadas.

Lo mejor de noviembre

El Ay, mamá de Rigoberta Bandini sonará en la sala Pelícano el 3 de noviembre a las 21.30 horas, mientras que Carolina Durante vuelve a la INN Club el 23 de noviembre. También este otoño regresan los Acustiquísimos de Momentos Alhambra con la actuación de La Bien Querida en Palexco (4 de noviembre, 21.30 horas). Estrella Galicia también tiene su propio cartel con Km C, formado por conciertos de Nat Simons, The Silos, Club del río, Will Johnson, Paul Collins, Seijas y El altar del holocausto.

Además, como adelantamos arriba, Coque Malla (12 de noviembre, 20.30 horas) que presenta bajo el nombre El último viaje del astronauta gigante, y los mejores éxitos de El Consorcio (20 de noviembre, 19.00 horas).

Final de año en el Coliseum

La recta final del año es para Antonio Orozco y su Aviónica tour (19 de noviembre, 22.00 horas), Sidecars (26 de noviembre, 21.30 horas) y Manolo García (17 de diciembre, 21.30 horas), que tienen una cita importante con el público del Coliseum para despedir de la mejor forma este 2022. También en diciembre llegarán a A Coruña las canciones de uno de los principales cantautores latinoamericanos, Ricardo Montaner (7 de diciembre, 21.00 horas). El 10 de diciembre Sés presenta en el Palacio de la Ópera su octavo disco: Diante un eco.

Adelanto para 2023

Entre los artistas que ya han confirmado su paso por A Coruña el año que viene destaca Pixies, la banda de Boston que ya ha anunciado un concierto en la ciudad el 11 de marzo de 2023. Será en el Coliseum y las entradas estarán a la venta a partir del viernes 30 de septiembre.