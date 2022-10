La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visitó ayer A Coruña para realizar varios anuncios relacionados con las obras planeadas en la ciudad. Entre ellos, que antes de que se acabe este año se aprobará el proyecto de ampliación de Alfonso Molina con la intención de que las obras salgan a concurso a principios de 2023; también la licitación de la redacción del proyecto de la cuarta ronda, que es la prolongación del acceso al puerto exterior con la tercera ronda, en el primer semestre del próximo año; y que el Estado se hará cargo de gran parte de la inversión municipal en la construcción de la estación intermodal, con una partida de nueve millones de euros.

La ministra mantuvo un encuentro no solo con la alcaldesa, Inés Rey, sino también con representantes de los polígonos industriales de Pocomaco, Vío y Agrela, y de las entidades vecinales, con las que comentó estas y otras iniciativas, como que el Concello solicitará 15 millones de euros de fondos europeos Next Generation para la rehabilitación de Pescadería, Ciudad Vieja, Labañou, O Ventorrillo y Barrio de las Flores, zona que visitó en su estancia en A Coruña, y que se encuentra inmerso en el proceso de redacción de un plan director para mejorar las viviendas, la accesibilidad y la habitabilidad del núcleo.

La ministra realizó estos anuncios sin aportar plazos de ejecución de las obras, ni cifras concretas de inversión en el caso de las infraestructuras. Las licitaciones de Alfonso Molina (obras) y la cuarta ronda (redacción de proyecto) están previstas para la primera parte del próximo año, que será año electoral, tanto para los ayuntamientos, que se enfrentarán a las urnas el 28 de mayo; como para el Gobierno del Estado que, si agota la legislatura, lo hará en noviembre.

- Alfonso Molina. Es la actuación más avanzada de las que habló ayer la ministra, y es que, a diferencia de las demás, cuenta con una partida de un millón de euros —de los 16 que prevé que cueste la obra— en los Presupuestos del Estado para 2023. Antes de que se acabe el año, Sánchez prevé aprobar el proyecto para poder licitar las obras a principios del próximo ejercicio. Más de diez años de trámites después, la idea es que se puedan licitar los trabajos en los próximos meses para que el principal acceso a la ciudad pase a contar con seis carriles de entrada y cinco de salida desde Matogrande hasta el enlace con la AP-9.

- Cuarta ronda. “La cuarta ronda es una reivindicación muy importante de hace años no solo del Ayuntamiento y de los vecinos sino del tejido empresarial y es una prioridad para este ministerio”, dijo ayer Sánchez sobre esta infraestructura pensada para unir el vial hacia el puerto exterior con la tercera ronda. La ministra anunció no solo que la redacción del proyecto saldrá a concurso durante el primer semestre del próximo año sino también que “en breve” se ejecutarán obras de conservación y de señalización en las inmediaciones de la infraestructura, para “ir avanzando”. El objetivo de este vial —apuntó— es tanto descongestionar el tráfico de los polígonos industriales como “vertebrar el territorio”. La gerente de Agrela, Teresa Firvida, preguntada por este diario, explicó que estas obras supondrán la plena operatividad de los polígonos y “no dejarlos atrás” en el desarrollo de la ciudad.

- A Pasaxe y vial 18. La obra del vial 18 —conexión de la autovía AC-14 en A Zapateira con la autopista AP-9— se encuentra actualmente en fase de tramitación ambiental y la ampliación del puente de A Pasaxe, otra de las infraestructuras de las que habló la ministra con vecinos y representantes de los polígonos industriales, sigue en fase de redacción. Hace ya más de diez años que la construcción del vial 18 está sobre la mesa para liberar parte del tráfico de la avenida Alfonso Molina y conseguir la conexión con los polígonos de Vío, Agrela y Pocomaco. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 recogen una partida de medio millón de euros para la ampliación del puente de A Pasaxe, aunque la estimación del coste la obra es de 24,5 millones. Para el vial 18, el documento recoge otro medio millón de euros.

- Rehabilitación en los barrios. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer en una sesión extraordinaria solicitar quince millones de euros de fondos europeos Next Generation para actuaciones de rehabilitación en los barrios de Pescadería, Ciudad Vieja, O Ventorrillo-Casas de Franco, Labañou-Grupo de viviendas María Pita y Barrio de las Flores. Estas áreas de rehabilitación integral pasan así a ser declaradas como Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) para poder solicitar esta financiación.

- Intermodal. En virtud del convenio firmado por Adif, la Xunta y el Concello para la ejecución de las obras de la estación intermodal, las arcas municipales tenían que licitar, adjudicar, ejecutar y financiar las obras de remodelación de la avenida da Sardiñeira y su conexión con la avenida de Arteixo hasta el límite de la propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; también la remodelación de la avenida do Ferrocarril, la urbanización de la avenida da Sardiñeira y la avenida de Arteixo, así como los nuevos nodos de comunicación; también estaba comprometida a financiar la rotonda de entrada desde la avenida da Sardiñeira, las rampas de acceso y dos zonas de aparcamiento, entre otras actuaciones. El Ministerio de Transportes concederá al Concello una subvención de nueve millones de euros para que pueda hacer frente a estas obras, con el objetivo, según explicó la ministra, de que esta actuación no lastre las inversiones municipales en otros servicios. Esta partida supone “la mayor parte” de la aportación municipal a estas obras, según comentó la alcaldesa, Inés Rey, que afeó a la Xunta que, a pesar de haber recibido fondos europeos para la construcción de la intermodal, no los hubiese compartido con el Concello para “aliviar las cargas de ambas administraciones” y que hubiese decidido quedárselos íntegros para “no asumir con fondos propios” esta obra.

- Reacciones de la oposición. Marea Atlántica reclamó ayer que el ministerio recuperase el proyecto desarrollado durante su mandato para Alfonso Molina, que apostaba por una movilidad más blanda, en el que Lavedra se convertía en “una avenida y no en una autopista” y por que potenciase más el transporte público frente al vehículo privado. El grupo municipal del PP también se quejó ayer de los anuncios realizados por la ministra de Transportes, ya que no llegaron acompañados de plazos de ejecución ni de partidas presupuestarias concretas.

Ampliar la terminal de Alvedro, entre las obras pendientes

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, adelantó ayer que, en la revisión del plan director de Alvedro que se aprobó ayer, se incluyen obras como la ampliación de la terminal de pasajeros, para dar respuesta a la demanda que prevén tener en los próximos ejercicios de 1,6 millones de usuarios y más de 20.000 vuelos anuales. En este punto, la ministra tampoco apuntó plazos ni inversión y es que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 no hay partidas concretas para la ejecución de estas obras.

Entre los deberes que se pone por delante Alvedro y que comentó ayer la ministra, están la construcción de una semicalle de rodaje paralela a la pista que conecte la plataforma existente con la cabecera 03, la más alejada de la ría, y de una salida rápida que dé servicio a la cabecera principal, la 21. Se propone ampliar la terminal de pasajeros y la de carga y cambiar de ubicación tanto el centro de combustibles como el de salvamento y extinción de incendios y el edificio de cocheras. La intención, según explicó la ministra, es hacer “más competitivo si cabe” el aeródromo coruñés.

La plataforma Vuela Más Alto afeó ayer que se realizasen estos anuncios sin un respaldo económico en los presupuestos de 2023.