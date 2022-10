“Son optimista coa situación do galego. Penso que os escolares son moi bilingües”

A historiadora coruñesa Ana Romero Masiá vén de ser nomeada académica correspondente da Real Academia Galega. Coñecida referente do estudo da historia da cidade da Coruña e dos seus movementos sociais, republicanos, destacan para a súa escolla o seu “compromiso coa lingua e a cultura galegas e a súa promoción”.

É a de Historia unha sección en minoría dentro da Real Academia?

Pode ser. Cando me chamaron Víctor [Freixanes] e Villares, semella que é unha sección á que tratan de darlle máis pulo. A miña relación coa Academia foi de participar e colaborar sempre que puiden. Agradezo o nomeamento. A miña disposición a colaborar en todo é plena.

Un dos aspectos que máis se valoraron para a escolla foi o seu traballo pola promoción do galego. Hai dúas visións con respecto á saúde da lingua: a catastrofista pola perda de falantes e a optimista pola conquista de espazos. En cal se sitúa?

Eu podo falar do meu punto de vista como ensinante. Lembro que, cuns compañeiros de Ferrol, valorárasenos moitísimo que fixeramos o primeiro libro de Xeografía en galego para Bacharelato. A partir dese momento todos os meus textos están en galego, impartín bastantes cursos de perfeccionamento para mestres, que levaban unha parte de historia. Teño moi claro como debe impartirse a materia de Historia e Xeografía nesta comunidade. Logo, o que se fai nas aulas, se se traballa con texto en galego pero se fala en castelán, xa terían que ser os inspectores os que o valorasen. Os textos están en galego. A optimización que se fai xa queda dentro da aula.

Cando se fala do galego no ensino, sinálase un problema fundamental: moitos nenos entran na escola sendo galegofalantes e saen dela falando castelán.

Supoño que hai diferenzas importantes entre o medio rural e urbano. Hai un pouco de todo. Eu, dende logo, aínda que nin forzo nin brigo porque podes conseguir o contrario, intento que escriban, falen e se comuniquen en galego. Non teño o dato do resto do profesorado, pero non son nada pesimista. Son optimista. Penso que os escolares son moi bilingües, aínda que non sexan exclusivamente falantes de galego.

Unha crítica recorrente é que a cultura de cidades como Vigo ou A Coruña quedou excluída da construción da identidade galega. Como estudosa da historia local coruñesa, percíbeo así?

Non teño esa idea. Non vexo esa diferenciación nas actividades da academia. Chamaríame a atención que houbese un escoramento para o mundo máis rural. Ao mellor, cando se fundou, había un espírito de que o mundo rural galego ía perderse, e era o que había que recoller de forma máis rápida, pero penso que agora non se dá esa situación.

Fálase menos galego na Coruña que en outras zonas de Galicia, ou é un prexuízo?

Realmente, pódese pensar que se escoita máis galego en Santiago ou en Vigo, pero, por exemplo, A Coruña gaña por goleada no número de libros que se editan. Pesa ese pasado da cidade no que as autoridades viñan de fóra? É unha decisión da cidadanía optar por un bilingüismo? Non o sei, a verdade. Eu ocúpome máis da parte histórica.

Estivo implicada en moitas iniciativas e institucións dedicadas ao estudo do patrimonio coruñés, como o Instituto Cornide. Coñecen os coruñeses a súa propia historia?

Eu penso que, os datos significativos polo menos, si. Outra cousa é que se mesturen datos ou se esquezan, pode pasar; pero o básico coñéceo todo o mundo. O papel do Concello a través de guías, visitas escolares pola cidade e roteiros, axuda a que os escolares a coñezan. Hai un interese especialísimo en trasladar a historia coruñesa dende hai moitísimos anos. Son miles de alumnos os que pasaron por mans dos guías de Turismo. Non debe quedar un só alumno da Coruña que non fixera un percorrido polos puntos máis significativos da historia da cidade. Se preguntas a algún rapaz quen foi María Pita o Sir John Moore, quero crer que todos saben dicir algo deles.

Ten algún reto persoal que lle gustaría encarar nesta andaina na Academia?

Estou moi interesada ultimamente en temas vinculados ao mundo das mulleres na Coruña, relacionados, sobre todo, co traballo en fábricas ou no ensino. Por aí supoño que poderei seguir traballando, investigando, formando grupos de traballo.

O ano pasado estivo dedicado a unha muller coruñesa singular, Emilia Pardo Bazán. É o momento de poñer en valor a pegada das mulleres obreiras?

Todos estes persoeiros de máis dimensión literaria ou categoría social poden servir, dalgún xeito, para reivindicalas. O ano pasado, aproveitando eses actos que se fixeron arredor de Pardo Bazán, fixemos, xunto a Xulia Santiso, un traballo de entrevistas ás ultimas cigarreiras, vinculando a fábrica da Palloza con La Tribuna. A historia ten esas posibilidades, eses mil posibles focos arredor dun tema central.

É a Coruña unha cidade que coida a historia das súas mulleres singulares?

Penso que si. Singulares e colectivas. Os colectivos femininos da cidade foron fundamentais para o seu desenvolvemento. Se non fose polas obreiras das fábricas, non podería ser a cidade da Coruña a cidade con máis folgas, con máis afiliación anarquista. As mulleres aguantaban traballando o peso das familias.