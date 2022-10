Carlos Tempranos, negociador policial: “Cuando acabó la intervención le agradecí que nos hubiese dejado ayudarla”

El inspector jefe, Carlos Tempranos, que actualmente es el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Santiago, pero que fue el jefe del grupo que investigó el crimen de Samuel Luiz, es desde 2007 negociador de la Policía Nacional. El pasado 23 de septiembre participó durante ocho horas en el dispositivo desplegado para evitar que una mujer se intentase suicidar en su vivienda en A Coruña. Destaca que es un trabajo en equipo, a pesar de que sea él el que cuente cómo se desarrolló el operativo.

¿Este es el primer caso de este año o ya ha atendido más?

Este año he tenido dos activaciones, una con un incidente en Lugo, que había una persona en un domicilio con una escopeta, pero cuando estaba de camino, la dotación policial que estaba allí lo resolvió y no intervine. La siguiente es esta, que es la vigésima desde 2007, cuando empecé a ser negociador, que es una función complementaria a nuestro trabajo diario, que depende de la red nacional de la UDEV central. Finalmente, acabó con buen resultado, pero siempre hay que estar preparado para que no sea así y que la persona lleve a cabo sus amenazas. Hay que asumir que puede pasar, pero que no será por no haber puesto todos los medios para poder evitarlo. La Policía Nacional en Galicia tiene equipos de trabajo preparados para resolver todo tipo de incidentes críticos.

Fueron ocho horas de intervención, es especialmente larga, ¿no?

Fue la más larga en la que he estado, además en unas horas de tarde, noche, madrugada, en la que el cansancio también influye.

En ocho horas de intervención, ¿se puede desbaratar todo el trabajo realizado en cualquier momento?

Sí, no sabes qué le puede afectar positiva o negativamente así que, tienes que ir soltando anzuelos para ver qué le puede enganchar. Vamos recopilando información de vecinos, de familiares... para establecer un diálogo y lograr que esa persona baje el nivel de activación y que sea un poco más racional. En esa información crees que algo puede dar frutos y que te diga, por ejemplo, que a una persona no se la nombres y tienes que actuar rápido y cambiar de tema. Hay que tener mucha creatividad e imaginación para no volver para atrás. Se pueden dar momentos en los que crees que lo tienes y que vuelva a la irracionalidad, y hay que cambiar de tema otra vez. Eso te genera una sobrecarga emocional también a ti.

¿Cómo llega a este caso?

Es una mujer que amenaza con autolesionarse cortándose el cuello con un cuchillo y se activa a la policía a través del 112. Primero, actúa Seguridad Ciudadana, que intenta contactar con ella, pero rehúsa el contacto, incluso colocando muebles en la puerta, por si decidiesen entrar. Cuando se prolonga esta situación y se ve que se está poniendo en peligro, solicitan otros recursos. En este caso, acudieron asistencias médicas y Bomberos, el negociador, el Grupo de Operaciones Especiales y la unidad de Prevención y Reacción. Entre todos, porque la médica del 061 colaboró estrechamente y hay que reconocérselo, finalmente funcionó. La policía puede poner todos los recursos que tiene a disposición del ciudadano y, aún así, hay desenlaces fatales, porque la decisión la toma la persona, no nosotros. Lo ideal es que resuelva la situación Seguridad Ciudadana, que es la primera que llega. Cuando ya se agrava es cuando se activan otros protocolos.

¿Cuánto tiempo estuvo intentando establecer contacto?

En cuanto subí y recibí la información previa, ya pude establecer contacto a través de una ventana del patio de luces. Allí pudimos vernos, aunque a distancia. Algunas veces, quería hablar a través de la puerta, aunque no quería salir, otras, quiso hablar por teléfono porque veía mucho movimiento policial y estaba nerviosa, también por whatsapp, incluso con notas de voz... A ratos no quería hablar y quería que nos fuésemos, pero no podíamos hacerlo, porque primaba su seguridad y no podíamos garantizar que fuese a estar bien, a veces tenía un relato incoherente, así que, igual estaba sufriendo un episodio que requiriese intervención médica. Nos decía que tenía comida para quince días y que no iba a salir.

Importante también la labor de los vecinos de dar la voz de alerta.

Sí, y de la familia, que colaboró, pero no se dejó convencer por ellos, aunque estuvieron con nosotros toda la noche. En algún momento nos quería facilitar la entrada a un familiar o a mí, pero por motivos de seguridad no podíamos acceder porque se podría desencadenar un incidente mucho más grave. Una de las máximas de los negociadores es no incrementar el riesgo que ya hay.

¿Hay más episodios de estos tras la pandemia?

No tengo una estadística que avale un incremento. Los ciudadanos están más crispados. Lo vemos en el día a día.

¿Es más peligroso un incidente de este tipo en la propia vivienda de la persona que en otro lugar?

Sí, en este caso, por ejemplo, se le cayeron varias cosas al patio de luces. Pedimos a los vecinos que no se asomasen a las ventanas porque eso incrementaba su alerta ya que no quería que la viesen y tuvimos que aislar la zona para que solo interactuase con la persona a la que le hacía caso. En un momento salió a la ventana de la calle y la gente, con la mejor intención, le decía que no se tirase. Entonces, hubo que quitar a la gente de la calle. Uno en su casa conoce todos los recovecos y la policía, no. En este caso, no había peligro para otras personas, solo para ella, pero teníamos que evitar que se autolesionase. Antes o después, el jefe del incidente decide qué hay que hacer, con lo que le asesora el equipo táctico y el de negociación.

¿Siempre se accede a lo que piden las personas que están en esta situación?

Hay que negociar. No siempre se accede a todo ni a la primera. Si pide que se vayan los policías uniformados, no podemos acceder, porque me tienen que dar seguridad a mí, pero puede no verlos y eso minimiza la sensación de agobio. Si no quiere ver a los vecinos, se puede hacer.

¿Podría haberse alargado más el incidente y retirar al negociador?

Eso lo decide el jefe del incidente. El negociador no manda, solo negocia y el que manda, no negocia.

Que la figura del negociador y su labor sea ya conocida, ¿perjudica?

Partimos de que tienen un concepto de las películas y que creen que saben qué hacemos, pero yo lo que quiero es hablar. La situación, en este caso, no era grave, no había pasado nada. En el de la ronda de Nelle había lesionado a tres personas, pero dentro de lo que cabe, se podía minimizar, porque no las había matado. Hay que hacerles ver que hay solución, aunque no lo crean. Se trata también de no mentir para no perder la credibilidad. En este caso, cuando vio que la situación ya no tenía más salidas, se dejó ayudar y tiró el cuchillo y pidió la asistencia médica que le habíamos ofrecido.

¿Y una vez acabada la intervención pudo hablar con ustedes?

Sí, yo hablé con ella y le agradecí que nos hubiese dejado ayudar y porque acabó sin un rasguño. La decisión que había tomado, la puede tomar otro día, pero esta es una oportunidad más que tiene.