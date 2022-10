La sala Garufa Club da hoy el pistoletazo de salida a la segunda edición del ciclo Noites do Porto con el concierto de la banda de rock londinense The Gulps y una sesión del DJ coruñés Schulz, que sustituye a Alan McGee, que finalmente no podrá actuar por enfermedad.

El ciclo impulsado por Mas Galicia con el apoyo de la Xunta, el Ayuntamiento de A Coruña y Estrella Galicia, se trasladará después al muelle de Batería, que acogerá los conciertos de Jorge Drexler, James Rhodes, Morgan y M. Ward, entre otros. Los directos desde el puerto comenzarán mañana, jueves 20, con Morgan. El grupo liderado por Nina de Juan presentará The river and the stones. El viernes será el turno del rapero ibicenco Fernando Costa y el madrileño Gloosito. La noche del sábado tendrá por protagonista al uruguayo Jorge Drexler, que presenta Tinta y Tiempo, y al compositor brasileño Tiago Iorc. El domingo, el músico inglés James Rhodes pondrá el broche a los conciertos en el puerto. El ciclo se despedirá con M. Ward el día 26 en la sala Garufa.