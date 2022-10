Cuentas investigará la obra del pantalán de Langosteira al rechazar el recurso del Puerto

El Tribunal de Cuentas desestimó el recurso de la Autoridad Portuaria contra la apertura de una investigación sobre el uso de rocas del talud de punta Langosteira para la construcción de un pantalán petrolero sin que la empresa Sacyr abonará su coste, según figura en la denuncia presentada por un ciudadano. Para el tribunal, esa iniciativa “concreta unos hechos presuntamente ilícitos” que además podrían “haber ocasionado un perjuicio económico a la Hacienda pública”, mientras que las alegaciones del Puerto “no son suficientes” para impedir que los hechos “sean debidamente investigados”.

El Abogado del Estado de Cuentas afirma sin embargo que no hay motivo para la investigación porque “la cesión gratuita no ha existido”, no se explotó una cantera ni se cedieron materiales, así como que las obras fueron “declaradas ajustadas a Derecho por distintos informes y actuaciones”. El Puerto alegó que recibió de Sacyr “una contraprestación pecuniaria por el uso consuntivo de materiales” mediante el pago de una tasa y que se utilizaron para una obra portuaria de interés general que luego revertirá a la Autoridad Portuaria, por lo que la considera “una operación que no causa perjuicio económico” a este organismo.

Cuentas opina sin embargo que el abono de una tasa por la ocupación del puerto para extraer las rocas “no equivale al precio” de las mismas, que el coste de la extracción “tampoco puede ser la contraprestación a cambio de disponer del material extraído” y que la explanada resultante “tampoco supone necesariamente contraprestación por el material”. Sobre la reversión al Puerto en el futuro del pantalán construido, señala que “tampoco representa contraprestación por el precio no satisfecho”.

Fuentes de Repsol indicaron ayer que Sacyr extrajo la roca con autorización del Puerto y que abonó una contraprestación por ello.