El festival de artes inclusivas Festigual regresa a la ciudad el próximo miércoles con actividades de música, danza y teatro inclusivos destinados a romper las barreras que todavía persisten en la sociedad. El festival, promovido por le Concello, la Fundación Emalcsa, la Diputación, Vegalsa y la Fundación María José Jove, inaugura su sexta edición con una programación expandida que se extenderá hasta el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la actuación de El Langui en el Centro Ágora.

El cartel, que este año se dirige al público adolescente, lo completa proyectos como la obra teatral Campeones de la Comedia, de Yllana, con algunos de los protagonistas de la película de Guillermo Fesser, espectáculos de Experimentadanza, un concierto de la Orquesta de Cámara Galega, la gala de Música Baixo as Estrelas, con Sophie Simonds o Sisters in the House, el Teatro Valacar de la Once y Náufragos Teatro.

Este año, el concurso de artes por la diversidad se centrará en la escritura, con un concurso de relatos breves sobre inclusión que serán emitidos por el programa Convivir en igualdade de Radio Galega. Habrá graffitis, exposiciones fotográficas y de filatelia, actividades de museo, entre otras. El programa puede consultarse en www.festigual.com.