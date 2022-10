Marisa Vidal Collazo, escritora e docente, presenta hoxe no club de lectura Nébeda (16.00 horas, Facultade de Educación) o seu libro Eu son Exeria. Lectura feminista dunha viaxe do século IV, ilustrado por Sole Pite. A escritora é presidenta da asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria, que voga por unha maior presenza feminina na Igrexa.

Exeria foi a primeira peregrina, pero aínda hoxe non está moi reivindicada, mesmo no bienio Xacobeo.

Nós, dende a asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria, fixemos unha petición ao Concello de Santiago para que puxera unha praza co seu nome, e nolo concederon. Agora vaise inaugurar a praza cunha escultura de bronce, (obra tamén de Sole Pite, ilustradora do volume) así que vai quedar a súa pegada na cidade. Isto foi, de feito, o que desencadeou o libro. Queriamos buscar a maneira de explicar á xente quen foi esta muller.

A historia xa se contara máis veces, pero vostede introduce unha mirada feminista. Que achega esta nova perspectiva?

Eu o que busco é relacionar a Exeria coas mulleres do século IV. Cando se fala deste século na Gallaecia, só se fala de Prisciliano. É certo, pero non é o único. O que busquei foi sacala dese contexto e poñela no contexto das mulleres. Ela percorre o Imperio Romano: que mulleres había daquela alí? Que facían? Que posición tiñan na Igrexa e na sociedade? Exploramos a vía feminista: facer hermenéutica histórica dende a mirada das mulleres.

E se miramos a viaxe de Exeria desde ese prisma das mulleres, que atopamos?

No contexto da viaxe, Exeria busca tamén as pegadas de mulleres. Interésalle o tema do monacato, está nacendo ese movemento de xente que abandona os espazos sociais buscando unha transcendencia, buscando a Deus; as experiencias no deserto de anacoretas, homes e mulleres, que empezan a construír comunidades. Exeria vai recollendo a información que atopa sobre isto, e tamén sobre mulleres na Gallaecia no século IV, no primeiro mundo cristián. Ela encóntrase cunha muller, Martana, que é superiora de diferentes comunidades monásticas, e a saúda e a recoñece como unha irmá. Recolle o seu nome.

Sempre houbo esa pulsión nas mulleres de buscar referentes?

Claro. Na historia da Igrexa, no século IV, é o momento no que as mulleres están empezando a ser relegadas a postos de segunda categoría. No contexto do Imperio Romano é impensable que unha muller lle ensine a un home, por exemplo, ou que presida algo. Exeria, sen embargo, vainas buscando, vai falando delas. A sororidade é un tema que recorre moito o texto exeriano. Esa busca de vínculos con outras mulleres. Eu, partindo de Exeria, busco a pegada das outras.

A reivindicación de espazos entronca coa labor que fan na Asociación de Mulleres Cristiás, que persigue máis presenza das mulleres na Igrexa. Un concepto que a priori, parece que a moitos non lles casa...

Nós reivindicamos a igualdade. Ao principio, nas comunidades cristiás, había unha igualdade de roles, de papeis, entre homes e mulleres. As mulleres antes do século IV bautizan e presiden cerimonias. Por que agora non? A evolución que tivo a Igrexa, nese contexto do século IV, foi a que puido ter. Agora o contexto é outro, e temos que recuperar este papel.

Unha das realidades que máis critican é que as mulleres actualmente na Igrexa están apartadas dos postos de organización ou liderado.

É unha estrutura patriarcal. Hai moitas mulleres na Igrexa que queremos facer cousas, e temos que buscar as beiras desa estrutura, porque dentro dela non se nos permite cabida. É un problema e unha violencia estrutural e simbólica cara nós, porque os símbolos que se utilizan son símbolos masculinos. Xesús de Nazaret pon imaxes masculinas e femininas nas súas parábolas, pero as masculinas prevalecen e as femininas van desaparecendo. Hai un desaxuste que hai que recuperar. A nosa pretensión é cambiar a estrutura, ir cara unha igrexa asemblearia, sinodal, participativa. É tamén a reivindicación que está facendo o papa Francisco.