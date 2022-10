Pedro Andreu: “Tengo alguna crisis emocional cuando recuerdo cosas del pasado de Héroes”

Parasiempre fue el álbum con el que se separaron Héroes del Silencio hace 26 años. Parasiempre es también el nombre de una de tantas bandas que tributan el legado del capital grupo de rock español. Bruno Menéndez, Víctor Gras, Víctor Bencomo y César Santana tendrán mañana viernes en el Playa Club (22.00 horas) a un compañero de apoyo muy especial en su concierto de tributo: Pedro Andreu (Zaragoza, 1966), baterista original de Héroes.

¿Qué papel tiene en una banda que tributa a la que fue su banda?

La que es mi banda. En realidad, voy como compañero de banda de los chavales, que son los importantes. Los apoyo y toco un poco porque me gusta, y porque tengo la oportunidad de saludar a mucha gente. La vida de un músico es más de adioses que de holas, por eso está bien reencontrarse.

¿Qué tiene de especial Parasiempre con respecto a otros grupos que también homenajean a Héroes del Silencio?

Los conozco de otros tributos y han decidido montar su propia propuesta. Lo hacen muy bien, respetan el espíritu de Héroes, por eso los trato con cariño.

¿Y el tributo debe ser fiel o puede apoyarse en la improvisación?

No tengo exigencias, me basta con que respeten el escenario y la música con normalidad. Para hacerlo de una manera o de otra, ellos son libres. Según el estilo, me puede gustar más o menos.

¿Aún se adora a Héroes?

Hay muchos grupos tributo a Héroes en España y América, y tanto en un país como en otro, porque viajo bastante, veo mucho cariño. En las fiestas del Pilar más recientes emitieron en Zaragoza el documental del grupo del año pasado y un concierto celebrado en México en 2007, y a la gente le gustó rememorar algo que para ellos fue muy importante en sus vidas. Veo niños de entre 12 y 15 años que les gusta nuestra música.

Igual responde lo mismo a esta pregunta hace diez años que ahora, pero ¿qué huella cree que el grupo ha dejado?

La respuesta está en la música. Tengo que reivindicar que el grupo fue muy luchador, que nadie nos regaló nada. Nacimos en una ciudad complicada como Zaragoza, sacamos la cabeza y triunfamos en España y en el extranjero. Para otra gente que empieza, debemos ser un ejemplo de que hay que luchar, no perder la calma y mantener firme ese espíritu de lucha.

Cuando acabaron los Héroes, tuvo más proyectos musicales, como Puravida, DAb y La ReD. ¿Qué le dieron que no les dio su grupo?

Cada uno ciertas cosas. Empecé con una banda más cercana al blues y me subí con una guitarra al escenario. Fue una trayectoria corta, pero también aprendí que esa lucha de la que hablaba no te lleva siempre adonde quieres por mucho que trabajes, y esa es una gran lección. Trabajé para Café del Mar con productores y músicos muy diversos, una experiencia que me llevó a sitios como China, Dubái o Taiwán, adonde creo que con Héroes nunca hubiéramos llegado. Era algo muy abierto que te permitía experimentar corrientes musicales nunca antes probadas.

¿Hoy disfruta de la música tanto como cuando empezó?

La música me sigue encantando. No estoy de acuerdo en que no haya buena música hoy, aunque haya estado más presente en otras décadas. Mi hija de 10 años escucha la radio y en ella encuentro de todo, cosas buenas y malas. Siempre estoy atento a los Billboard o Grammy y cada año veo la lista y busco cosas que me sorprendan. Me gusta hacer esta prueba: si toco algo de Van Morrison, pienso si lo hago como para que él me contratase; a veces digo que me ha salido bien, que me habría contratado, y otras veces que ni en broma. Y hago lo mismo con Snoop Dogg, con músicos de rap o de metal… Procuro estar con las baquetas en las manos.

Con el documental Héroes: Silencio y Rock & Roll y con la biografía Héroes de leyenda, ¿le dolió revivir el pasado?

La historia de los Héroes, para mí es la vida. Tiene momentos muy gratificantes y otros no. Me cuesta verlo, porque hay cosas que no están presentes que tengo cerca en el recuerdo y a veces me causan un poco de trauma Te diría que a veces tengo alguna crisis emocional cuando recuerdo estas cosas del pasado, me resulta difícil. Los dos, documental y libro, están bien hechos, ninguno aporta basura, simplemente cuentan la historia de unos chavales que buscaron un sueño y llegaron lejos, con sus pros y contras. Trabajamos mucho, quieras o no te dejas la piel. No todo fueron flores, y a ratos fue más duro de lo que uno quisiera.

¿Si hoy otros chavales tienen ese sueño, lo alcanzarían?

No tengo ninguna duda de que cualquiera que sea tu sueño lo puedes lograr. Pero ese sueño tiene que ser natural, que te guste, o de lo contrario sufrirás.

¿Cómo ha vivido el éxito de Bunbury y la relación con sus otros dos compañeros, Juan Valdivia y Joaquín Cardiel?

Siempre me he alegrado por que Enrique tuviera una buena carrera, él se lo ha trabajado y luchó por continuar. Siempre tuvo el apoyo de la compañía y otras suertes que otros no pudimos tener, pero fue producto de su trabajo y su afán. He hablado con él muchas veces y, como en cualquier relación de amistad o de pareja, hay algún momento de fricción. Con Juan me trato menos porque él es más distante y no ha podido estar tan activo en la música. Y Joaquín es alguien muy cercano con el que siempre me he llevado especialmente bien y al que veo muchas veces.