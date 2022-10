“Estamos facendo música outra vez, así que, únete, deixa o medo atrás e ponte a bailar”

Brais Morán volve á sala Garufa Club esta noite, ás 22.30 horas, e farao acompañado da súa banda, a Nasaufunk, formada por Fran Castro, Antón Torroncho, Sergio Blanco e Manu Seoane.

Volve ao escenario co novo proxecto Nasaufunk, volta ás orixes?

Volta ao escenario e ás orixes, si. A miña música tira ao funky, pero é verdade que tiven dous discos onde fun probando experimentos novos. Agora está a cousa moi bailonga e a pandemia deu para acumular moitas cousas da necesidade de saír a flote.

Este novo proxecto foi dos que naceron froito da pandemia ou dos que se viron interrompidos por ela?

É o meu proxecto de sempre. Son as miñas cancións e a miña banda, só que decidín poñerlle nome a esa banda, por iso somos Brais Morán e a Nasaufunk. Brais Morán parece que, ás veces, se podes etiquetar só como un cantautor, pero o meu estilo non é estar dentro da etiqueta do que se entende por un cantautor. O de Nasaufunk é unha palabra que inventei eu, facendo o xogo co funk, que está moi claro, e coa capital das Bahamas, cos piratas e o clima tropical, como se fosen unha tribo.

Ademais de moitas ganas de festa co sinxelo Nasaufunk Mameluca, do que estraron o vídeo hai uns días, que máis vai atopar o público cando vaia esta noite ao Garufa?

Terá que levar as cadeiras ben preparadas para bailar. Atopará cancións dos discos anteriores pero con algún cambio e incluso do primeiro. Tamén escoitarán temas inéditos e que aínda non están gravados e que espero que estean no terceiro disco. Será un disco con moita influencia da música negra dos anos setenta, algo roqueiro e con toques de festa. Na pandemia estivemos metidos nun burato negro e este último tema fala diso, de querer saír e de ver a luz, de ir á praia. É como dicir: “sal do furacán xa”.

A dos artistas foi unha das profesións que tardou en volver a conquistar espazos, aínda que a música foi un grande apoio no confinamento, como están volvendo á normalidade dos concertos nas salas?

Na pandemia, a profesión sufriu moito, porque estabamos afeitos a traballar todo o ano. Este verán xa había máis vida e luz e xa empezou a haber cousas. Nós dámonos unha homenaxe volvendo ao Garufa por facer este concerto na cidade e tamén lle damos actividade á sala porque as elas tamén sufriron moito. Algunha pechou para sempre, como o Bâbâ Bar. Facémolo tamén na época invernal, que é cando máis funcionan as salas, porque no verán funcionan máis os festivais, para que poidan ter continuidade e porque son importantes para que os músicos poidamos seguir traballando.

Estas ganas de festa son fío condutor do novo proxecto ou son excepcionais?

Excepcional diría que non. Este tema naceu integramente en pandemia. A todos nos fixo pensar na nosa situación musical. Sempre foi difícil e coa pandemia, máis. A min, en lugar de saírenme temas melancólicos ou tristes, o que me saía era un desafogo e alegría para cando sairamos a flote. Este tema fíxeno hai un ano cunha incerteza terrible. Pensaba en que cando sairamos, fariámolo máis fortes. É a realidade, porque dicimos que estamos aquí outra vez, que estamos facendo música, así que, únete, deixa o medo atrás e ponte a bailar.

Logo do éxito das Tanxugueiras, aínda que non son as primeiras que trunfan cantando en galego, case é obrigado preguntar se lles abre as portas a outros músicos que fan música en galego e se o público os acolle de mellor grao?

Non é unha cousa só de Tanxugueiras ou de Baiuca, penso que se vai consolidando a música en galego e que xa se empeza a ver como algo natural. Non é só en Galicia senón tamén fóra. Están abrindo moitísimas portas. Hai moitos anos, cando empecei a cantar en galego e case non había bandas que o fixesen fóra do folk, eu xa dicía que iso nos había abrir máis portas das que nos pechaba. Penso que hoxe en día se están a recoller os froitos daquilo, porque estamos a ver que cantidade de proxectos dentro do indi, do rock, incluso do reguetón, se están a facer en galego. Agora veñen as novas xeracións pisando forte e a música en galego estase a consolidar, e penso que é unha boa nova.