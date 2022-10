Un pleno extraordinario convocado por el Gobierno local aprobó esta mañana por unanimidad el apoyo a la candidatura coruñesa para albergar la sede de la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), e instar a la Xunta a que apadrine esta candidatura por delante de las presentadas por Santiago y Ourense. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, propuso el edificio de la Terraza de los Jardines de Méndez Núñez y, de formas complementarias, los espacios en los que se asentará la Ciudad de las TIC como las instalaciones óptimas para albergar la sede. Todos los grupos municipales coincidieron en señalar A Coruña como la ciudad "idónea" para ubicar el organismo estatal, y señalaron fortalezas como la potencia de su tejido empresarial, la labor investigadora y de creación de conocimiento que se desarrolla en la Universidade da Coruña en el ámbito de la Inteligencia Artificial, con la presencia de un centro singular en la materia y numerosos grados y másters que entroncan con la disciplina; las buenas conexiones e infraestructuras de transporte de las que dispone la ciudad y las posibilidades que traerá consigo el proyecto de la Ciudad de las TIC.

Pese al acuerdo en la pertinencia de la candidatura, todos los grupos criticaron "las formas" y "la informalidad" que, juzgan, ha caracterizado al proceso, tanto en todos los trámites que rodearon la preparación y presentación oficial de la candidatura, cuyo plazo vence la próxima semana, como en la convocatoria del pleno extraordinario, cuya propuesta se presentó a los grupos con menos de 24 horas de antelación. Desde el Gobierno local afearon al grupo popular que la Xunta todavía no se haya decantado por ninguna candidatura de las tres propuestas en Galicia, a diferencia de los Gobiernos autonómicos de otras comunidades, que manifestaron su apoyo a ciudades como Granada, Alicante o Gijón. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, aseguró que ya trasladó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la idoneidad de la propuesta coruñesa, y lamentó que el secretario xeral del PSdG-PSOE, Valentín González Formoso, no haya mediado entre las dos ciudades donde gobierna el partido (A Coruña y Santiago) para lograr un consenso entre ambas. Marea Atlántica, BNG y la concejala no adscrita, Isabel Faraldo, fueron igualmente críticos con el desarrollo del proceso y lamentaron la falta de una candidatura única. "Es preocupante que la Xunta y el Gobierno local conviertan cada proyecto en un campo de batalla", lamentó la portavoz de Marea Atlántica, María García. El BNG, por su parte, dijo aguardar que las opciones de Galicia para albergar la sede no se vean debilitadas "por la existencia de varias candidaturas" e Isabel Faraldo señaló que la candidatura coruñesa parte con "17 días perdidos" desde la publicación de las bases en el BOE hasta la convocatoria del pleno.