La presidenta de la Federación Estatal LGBTI+ (Felgbtbi+), Uge Sangil, participa este fin de semana en la trigésimo segunda edición de los Encuentros Estatales LGBTI, organizados esta vez por la asociación Alas A Coruña, y que tomarán a lo largo del fin de semana el rectorado de la Universidade da Coruña como sede. Una reunión que tiene voluntad de elaborar una radiografía de la situación del colectivo, así como la formulación de propuestas y acuerdos para seguir avanzando en la conquista de derechos de las personas que lo integran.

Estos encuentros sirven, entre otros fines, para fijar los retos que afronta el colectivo. ¿Cuáles son?

Los encuentros son el espacio donde mucha gente, también organizaciones LGBTI que no pertenezcan a la Federación, se unen para deslumbrar el futuro y marcar objetivos de futuro para el colectivo, en definitiva, para ver cuáles son esos objetivos. Este año, destacan cosas como el tema de la salud mental del colectivo: dónde estamos, cómo podemos trabajar en los espacios LGBTI en esta cuestión. Son temas que están ahí, que tenemos que ver cómo los vamos a abordar.

El cuidado de la salud mental está muy de actualidad. Con los datos en la mano, la tasa de suicidios en personas del colectivo LGBTI es alarmante, sobre todo en jóvenes.

Es un tema que no hemos abordado hasta ahora. Tenemos que tener en cuenta que el colectivo ha sufrido mucho durante toda su existencia, no solo los jóvenes, también los adultos. Eso hace mella en nuestra salud mental. La pandemia nos ha dado un punto de reflexión, y a partir de ahí también han aflorado muchos temas de salud mental. Ahora es el momento de afrontarlo e intentar sanarlo. Si una persona ha sufrido acoso escolar por ser homosexual, bisexual, lesbiana o trans, eso le va a afectar de adulto, porque eso no se trató en su momento, sigue ahí.

Los encuentros se desarrollan en la ciudad en la que hace un año y medio asesinaron a Samuel. Causó un gran impacto, pero también dejó patente el rechazo de la sociedad hacia la LGBTfobia. ¿Ha cambiado algo, para bien o para mal, desde entonces?

Seguimos teniendo datos altos de LGBTfobia, de agresiones hacia el colectivo. El asesinato de Samuel fue un punto de inflexión. Todos enfocamos la mirada hacia ese momento y tuvimos que decirnos a nosotros mismos que no estaba todo hecho, que tenemos que seguir luchando y reivindicando nuestros derechos. Esto no ha paliado el discurso de odio que existe en nuestra sociedad, porque también está vertido por las instituciones, a las que la ultraderecha ya está llegando. El discurso de odio lleva al delito, a la agresión por ser LGBTI. Los últimos datos del Ministerio del Interior delatan que los delitos por LGBTfobia han subido. Tenemos que hacer políticas contra estos discursos de odio y contra las agresiones.

El ministro Marlaska, cuando presentó los datos, comentó que han aumentado las agresiones registradas, pero es difícil desgranar si es porque hay más violencia o porque las víctimas se animan a denunciar más. ¿Cuál es su diagnóstico?

Tienen que ver las dos cosas, porque cuando hay una denuncia, es porque has sufrido. Cuando te acercas a una comisaría a denunciar es un paso adelante para el colectivo, por la desconfianza que el colectivo tiene hacia los cuerpos de seguridad del estado. Una parte interesante es cómo ha cambiado la percepción del colectivo LGBT hacia la policía, como para poder acercarse a una comisaría a denunciar. Agresiones, hay, luego se ve si son delitos. Denunciar lo hace visible, y eso a nosotros nos da pistas y guías para empezar a paliarlo.

Una barrera para denunciar era la revictimización o el cuestionamiento de la víctima en las comisarías. ¿Perciben un cambio de actitud en los cuerpos de seguridad?

Queda mucho por hacer todavía. La desconfianza del colectivo todavía es muy alta. Demandamos que tengan una formación en las academias, una asignatura que hable de la diversidad y del respeto. Los cuerpos de seguridad están también hechos desde el patriarcado, el machismo, poder. Hace falta más formación, pero el Ministerio del Interior está haciendo un esfuerzo para que empiece a cambiar esto, y para dotar de información al colectivo de lo que tiene que hacer cuando sufre una agresión LGBTfóbica.

La ley trans, muy discutida, ha vuelto a ver ampliado su periodo de alegaciones. ¿Se plantea el colectivo debatir una de sus principales críticas, el cambio registral del género sin tratamiento?

Yo creo que, siendo optimista, la ley sale antes de Navidad. Hay algunas trabas, y, sobre todo, hay muchas mentiras. Si se lee el proyecto de ley, se verá que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas. Yo animo a la población a que coja el proyecto de ley y lo lea. Verá como se desmontan bulos. El debate intencionado en temas de poder y egos no va a prosperar. La ley va a salir y luego hay que hacer una reflexión: llevamos dos años en esta disputa, con bulos y mentiras sobre el colectivo trans. ¿Quién va a reparar el daño al colectivo trans, que está sufriendo ante las mentiras? El colectivo trans ha estado ahí siempre, antes, ahora y después de la ley, y no ha pasado nada de lo que dicen que iba a pasar. Solo se reclaman derechos que tiene toda la ciudadanía.

El debate se está fraguando en el terreno de la izquierda y del feminismo. ¿Hay una utilización política del colectivo trans por una cuestión partidista de espacios?

Yo creo que no es todo el feminismo, y creo que la gran mayoría de las feministas no están en esa línea. Las que están en la línea de ir en contra de los derechos de las personas trans, lo que hacen es sumarse a la ultraderecha y a la Iglesia.