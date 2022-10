Dos listas para un espacio político

Podemos presentará hoy su candidatura para las próximas elecciones municipales, que estará encabezada por Isabel Faraldo, en la actualidad concejala no adscrita al haber rechazado incorporarse a la Corporación como miembro de Marea Atlántica, de cuya lista formó parte en los anteriores comicios. El anuncio se produce al día siguiente de que Xan Xove informase de que aspira a ser el cabeza de la lista de Marea para las municipales —a las que finalmente concurrirá al ser el único candidato, según confirmó este periódico— aunque fuentes conocedoras del proceso niegan que ambas iniciativas tengan relación.

A pesar de que los dos partidos elaboran en este momento sus propias candidaturas, esto no implica necesariamente que lleguen a las elecciones por separado, ya que en 2015 las diferentes formaciones integrantes de Marea Atlántica eligieron inicialmente sus representantes y posteriormente se elaboró una lista conjunta. Pero los acontecimientos ocurridos desde aquel momento hacen por el momento muy difícil que se vuelva a producir una integración, ya que varios de quienes fueron concejales en el anterior mandato no solo no volvieron a formar parte de la candidatura en las siguientes elecciones, sino que incluso abandonaron Marea.

Otros ediles repitieron en la lista y fueron reelegidos, pero abandonaron la Corporación durante el actual mandato, en el que además sus sustitutas, Isabel Faraldo y Susana Soneira, rechazaron formar parte del grupo municipal de Marea y optaron por ser concejalas no adscritas. El caso de Faraldo generó especial resquemor en Marea porque justificó su decisión por el interés de dar visibilidad a Podemos, que carecía de representación en el pleno, aunque formalmente tampoco ahora cuenta con un escaño en el Palacio Municipal.

Fracaso en las autonómicas

Ambas partes son conscientes del riesgo que supone presentarse divididos tras el fracaso cosechado en las autonómicas de 2020, pero las posturas siguen muy distanciadas. Como prueba de la coincidencia ideológica de quienes ahora están separados por las siglas, una persona que les conoce bien ponía de relieve la presencia ayer de representantes de los dos sectores en una concentración reivindicativa. La solución pasaría, según quienes han vivido los desencuentros que acabaron con la ruptura, por una “solución imaginativa” y a la que podría contribuir la presión que ejerzan las personas que respaldaron electoralmente la unidad que se formó en torno a Marea Atlántica hace ahora siete años.