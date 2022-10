Tanto el portavoz municipal, José Manuel Lage, como la portavoz de Marea Atlántica, María García, calificaron ayer los presupuestos de la Xunta para 2023 de “decepcionantes” al no cumplir las inversiones proyectadas en ejercicios anteriores. La diputada autonómica del BNG Mercedes Queixas calificó de “muy poco creíbles” y de “insuficientes” las cuentas, ya que no hay grandes partidas para la mejora de la sanidad ni por dinamizar la economía de la ciudad. Solo el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, defendió ayer las cuentas al decir que el Ejecutivo gallego no solo proyectaba inversiones millonarias sino que también ejecuta estas partidas.

“Son unos presupuestos previsibles, continuistas, y decepcionantes en cuanto reducen sensiblemente las cuantías previstas en los presupuestos de otros años para el año 2023: el hospital tiene cuarenta millones de euros menos; la intermodal, cuatro menos; y la fachada marítima, 300.000 menos”, explicó el portavoz municipal. En la misma línea se expresó la alcaldesa, Inés Rey, en declaraciones a una radio local, en la que habló de que las cuentas eran “bastante decepcionantes” y reclamó “más ambición” para abordar grandes proyectos, como “un plan de reactivación industrial”, más partidas para educación o para incrementar las plazas de las residencia de mayores. “Creo que las escasas novedades que incorpora merecen una reflexión, porque si la Xunta piensa que después de dos años de pandemia y con los efectos de la guerra de Ucrania muy visibles, lo único que precisa A Coruña es una pasarela y una piscina marítima, está equivocada. No hay ninguna novedad en políticas de vivienda, de mejora de la sanidad en atención primaria o en educación, que siguen igual que estaban”, relató Lage. También María García y Mercedes Queixas se centraron en las ausencias. “El Gobierno del PP no consigue cumplir su propia propaganda”, denunció García, que señaló que la mayor inversión para la ciudad era la de las obras de la ampliación del hospital y que ascendían a 28,5 millones de euros, cuarenta menos de los proyectados para este ejercicio. Las quejas de la oposición se centraron también en la falta de novedades sobre el centro de salud anunciado en el mercado de Santa Lucía, movilidad metropolitana, justicia social y en que la Xunta reserve fondos para la compra de los muelles interiores. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, defendió el compromiso de la Xunta con la ciudad, al dotar de fondos a dos grandes infraestructuras iniciadas, como son la ampliación del hospital y la intermodal, que tiene una inyección de diez millones de euros, financiada con fondos europeos. Reserva también 1,45 millones de euros para la compra de los muelles, y con los que construirá la plataforma flotante de O Parrote; seis millones para vivienda, que se invertirán en cuotas de urbanización en Xuxán para la construcción de viviendas sociales; y también para el plan Rexurbe. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, defendió los presupuestos y los proyectos, entre ellos la pasarela de O Burgo, que no tiene partida específica.