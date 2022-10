Definición: v. tr. Facer saír a auga dun sitio para desecalo.

Palabras e expresións relacionadas: Drenaxe: conxunto de operacións realizadas para sacar a auga dunha superficie ou do subsolo. Operación que consiste en limpar ou desecar o fondo de portos, ríos etc. Desecar: facer que unha cousa perda a auga ou a humidade que contén. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: a pesar dos seus grandes servizos ecosistémicos (aprovisionamento de alimentos e auga, rega, control de asolagamentos, lugares de lecer...), as zonas húmidas foron recorrentemente desaugadas ao longo dos séculos en todo o planeta para gañar terreos cultivables e, en latitudes tropicais, coa excusa de combater doenzas transmitidas por mosquitos. Estímase que a metade das zonas húmidas do planeta foron drenadas ao longo do século XX, e, aínda coa oposición crecente de colectivos naturalistas, o ritmo de destrución apenas minguou no século XXI.

Por que está en auxe esta palabra?: Nacións Unidas declarou o período 2021-2030 como a década da restauración ambiental, poñendo un dos seus focos na recuperación de zonas húmidas desaugadas. O éxito de restauracións como a do lago Karla en Grecia, Mono Lake en California e as lagoas de La Nava e Boada en Palencia foron argumentos a favor de reverter antigas desecacións que se probaron desastrosas para a fauna, a flora e mesmo para poboacións humanas próximas. É o caso da lagoa de La Janda, en Cádiz, clave na migración de aves entre Europa e África e principal acuífero dunha ampla zona próxima ao estreito de Xibraltar; a súa restauración permitiría mellorar os servizos ecosistémicos de decenas de quilómetros cadrados do extremo sur ibérico. En Galicia falar de desaugamento é falar da lagoa de Antela, na comarca da Limia, que coas súas case 4000 hectáreas foi a principal zona húmida interior do país. En 1956 unha lei franquista declaraba de “alto interés nacional” a posta en cultivo de Antela, e o 16 de setembro de 1958 comezaron as obras para o seu desaugamento, a través dun sistema de canles que vertía ao río Limia. Catro anos despois a drenaxe estaba feita, e comezaron as sementeiras. Os cultivos tiveron un alto rendemento ao comezo, pero decreceron rapidamente. Hoxe só coa custosa adición de abonos mantense o monocultivo de pataca na antiga lagoa, dentro dunha comarca, A Limia, que perde poboación cada ano. Ademais de voces críticas coas recentes homenaxes aos “desecadores” da lagoa, xorden iniciativas para restaurar, aínda que sexa parcialmente, o antigo esplendor de Antela. A Sociedade Galega de Historia Natural xa logrou que varias hectáreas da antiga lagoa reviviran, e varios particulares e colectivos alzaron a súa voz en favor de recuperar esta e outras zonas húmidas perdidas.