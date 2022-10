El cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler se subió ayer al escenario de Noites do Porto para tocar no solo los temas de su último disco, Tinta y tiempo, con el que celebra treinta años desde la publicación de su primer trabajo, sino también algunos de los grandes éxitos, como Deseo, Fusión o Me haces bien. Le precedió en el escenario el brasileño Tiago Iorc, que se atrevió con una versión del Malamente, de Rosalía. Esta noche será el pianista James Rhodes quien actuará en la carpa.