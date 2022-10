Los fondos para resucitar la industria de A Coruña en verde

Los fondos europeos para recuperar la economía tras la crisis del coronavirus se están gestionando en España a través de los Perte, programas sectoriales que define el Gobierno y a las que las empresas pueden concurrir para ayudar a pagar sus inversiones. La lista de proyectos para A Coruña, y las cantidades que de ellos dependen, resultan difícil de definir, ya que algunas empresas han renunciado a participar o estudian sin hacerlo, pero comprende cientos de empleos y en torno a mil millones de inversión.

Y, más importante a largo plazo, son proyectos ligados en su mayoría a la economía verde y que pretenden cubrir las necesidades del mercado en las próximas décadas. Las administraciones, la patronal y los sindicatos coinciden en ver estos fondos como una oportunidad para revertir la desindustrialización de la comarca y cimentar su economía en bases firmes. Señalan, recurrentemente, que A Coruña “no puede permitirse perder esta oportunidad”.

Uno de los proyectos es el de Showa Denko, que ya cuenta con una fábrica de electrodos de grafito en Agrela, plantea varias localizaciones en la provincia de A Coruña para una nueva planta que sintetice este material para baterías de coches eléctricos, entre ella la antigua Alcoa. Los motivos son la “disponibilidad de energía verde a costes convenientes, acceso a las cadenas logísticas internacionales y contar con talento de formación técnica”, tanto en la fábrica actual como en las universidades gallegas, explican Arturo González y Jose Luis Pérez, corresponsables del proyecto, que todavía no ha tenido encaje en las convocatorias ya anunciadas de los Perte.

Y recuerdan que es “clave contar con ayudas y apoyo institucional” para un proyecto que estima inversiones de 500 millones, “con unos 150 empleados directos, 450 indirectos y 60.000 toneladas de producto final” anuales. La apuesta por la economía verde es clara: “el futuro será verde o no será, y los fabricantes de automóviles se han tomado muy en serio la electrificación”. Cada coche tiene unos 70 kilos de grafito, y actualmente “el 90% se fabrica en China: “podemos hacernos una idea de la necesidad de producción futura que existe en Europa, si no queremos depender de otros países”.

Otro de los proyectos que la Xunta incluyó en un listado presentado en 2021 era una instalación de I+D alimentario de Hijos de Rivera que contaría con una inversión de 256 millones y que buscaría “certificar cinco patentes de nuevos productos”. La empresa también tiene en marcha un proyecto de nueva fábrica en Morás. Fuentes del Gobierno señalan que los fabricantes de Estrella Galicia podrían presentarse al Perte de industrias agrarias, que “se convocará en las próximas semanas”, pero la compañía prefiere no responder si planea concurrir.

Otro de los proyectos pendientes de fondos europeos es la instalación de una planta para producir biometano, fertilizantes orgánicos y CO2 en Cerceda, un proyecto en el que colaboran Reganosa, Naturgy y Repsol con la Xunta. El producto inicial serían purines, residuos agroalimentarios y urbanos, que se tratarían en una planta digestora de Meirama (habría otras, de pretratamiento en A Coruña y Lugo).

La primera fase estudia una inversión de 176 millones, y la final confía en llegar a una producción de 1 TWh anual de biometano. Además de 2.500 empleos entre directos e indirectos (no todos en Cerceda), señalan fuentes del proyecto, se sustituiría un 7% de la importación de gas gallega y se reduciría la emisión de 500.000 toneladas de carbono. Ya se ha presentado a cuatro ministerios para darle encaje, y la producción podría empezar en 2026.

Fuentes de la Xunta señalan que a estos proyectos se les puede añadir la planta de bioenergía que plantea Aratel Biogás para A Laracha, si bien la empresa no ha respondido a este diario sobre si plantea pedir fondos, y un proyecto de transformación y comercialización de pescado de Profand en Cambre. Fuentes de la compañía, sin embargo, señalan que finalmente no concurrirán a las convocatorias de fondos. También prefiere no hacer declaraciones Ferroglobe, que tiene un proyecto previsto en Arteixo.

Dinero para hidrógeno verde

Los fondos europeos son también cruciales para el proyecto Green Port, con el que la Autoridad Portuaria pretende convertir punta Langosteira en un centro de producción de energías limpias que, además, ayude a generar ingresos para pagar su elevada deuda. Ya se ha presentado a los Perte, aunque no se sabe si tendrá financiación, el proyecto de Enerfin, del grupo Elecnor, que prevé construir en el puerto exterior una planta para producir hidrógeno verde mediante electrólisis. Las fuentes serían moléculas de agua y electricidad de origen renovable generada en el propio puerto exterior, y la obra incluiría crear una estación de repostaje para vehículos de motores que funcionan con hidrógeno.

Fuentes conocedoras señalan que también se presentará a los Perte el proyecto de Armonia Green Galicia, una compañía del grupo Ignis Energy Holdings que pretende construir en Langosteira una planta para generar, almacenar y expedir hidrógeno y amoníaco generado con energías limpias. La empresa señala que busca aprovechar “los recursos renovables de Galicia” y la infraestructura portuaria.

El proyecto calcula que podrá manufacturar “unas 150.000 toneladas al año”, si bien ha preferido no hacer declaraciones a este diario sobre sus gestiones para conseguir ayudas. En el puerto exterior se está tramitando un tercer proyecto de características similares, de Fisterra Energy, pero este diario no ha podido averiguar si concurrirá a los Perte.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, señala que estas iniciativas son claves para el futuro de su entidad y la industria coruñesa. “Son proyectos de gran envergadura por inversión y creación de puestos de trabajo”, indica, que “ayudarán a la transición energética de las industrias del área metropolitana, al igual que proyectos de construcción de eólica flotante para la exportación que se conocerán próximamente”.

Ahora bien, también reclama que “es fundamental que se agilice la tramitación” de los fondos, para que las empresas que ya han anunciado estos proyectos “puedan tener la certeza de la viabilidad económica” y también para que las que están por llegar “tengan la certeza de que el Gobierno está en la disposición adecuada con estos fondos”. Indica que esta es “una oportunidad que no se puede perder: es impensable que no se aproveche esta oportunidad a causa de cuestiones administrativas”.

Más “agilidad”

Fernández Prado, miembro del Partido Popular, coincide en esta valoración con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que reclama al Estado acelerar la tramitación de los Perte que afectan a Galicia. Fuentes de la Consellería de Economía, Industria e Innovación indican que “estamos pidiendo una mayor agilidad y la descentralización de los fondos porque detectamos mala praxis tanto en el diseño como en la asignación de ayudas”.

De acuerdo con el Gobierno gallego, el central está realizando “demasiadas convocatorias atomizadas” y falta una ventana única para que las empresas puedan acudir. Además, considera que “en muchos casos los plazos son inasumibles y las intensidades de las ayudas insuficientes”.

Fuera de las posibles valoraciones procedentes de la política (el Concello no ha querido dar la suya a este diario), la mezcla de reconocimiento de la oportunidad que suponen los fondos y temor a que se desperdicien por la lentitud al asignarlos se da también en la patronal coruñesa. El presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña, Antonio Fontenla, emplea casi las mismas palabras que el de la Autoridad Portuaria: “Amarrar estas nuevas inversiones de la mano de empresas maduras, innovadoras, internacionalizadas y con enormes expectativas de crecimiento es clave para el futuro de nuestra actividad económica y del empleo. No podemos permitirnos perder esta oportunidad”.

Fontenla considera que los fondos europeos son “la mejor ocasión que hemos tenido para la transformación de nuestra economía en clave de futuro” y aprovechar el “enorme potencial” de la comarca para la nueva economía: energías renovables y economía circular. Pero también es “una ocasión única” para potenciar otros ya asentados en la comarca como la madera, la pesca, el agroalimentario o el textil y hacer de A Coruña “la punta de lanza de la reindustrialización de nuestra Comunidad”.

Y también considera que “la tramitación no está siendo lo suficientemente ágil”. Ya se han lanzado once grandes Perte, pero “el 90% de los fondos aún no tiene destino” y muchos proyectos “tampoco han visto encaje todavía en el marco de estas convocatorias”. Y esto es un veneno para las iniciativas industriales, pues, según recuerda, los proyectos empresariales fructifican en un plazo o caducan.

Si la tramitación de las ayudas se caracteriza por la “lentitud”, indica, hay riesgo de “deslocalización de inversiones”, esto es, de que las empresas se vayan a otro sitio si el dinero europeo no llega a A Coruña. “El apoyo con fondos públicos es muchas veces el elemento definitivo que condiciona la decisión de acometer un proyecto industrial en un lugar preciso”, indica Fontenla. Otros países europeos también han recibido sus correspondientes ayudas y están tratando de atraer proyectos.

Lo mismo expresan desde la Cámara de Comercio, que indica que los fondos “viabilizan o hacen más competitivo un proyecto, además de permitirle competir en igualdad de condiciones con otros territorios que sí los puedan estar percibiendo”. Pero para que las empresas inviertan, indican, tiene que haber “certidumbre regulatoria y agilidad procedimental a nivel burocrático. Lo que es viable hoy puede no serlo más adelante”.

¿Y son necesarios los fondos para revitalizar la comarca? El área económica de A Coruña, indica la Cámara de Comercio, es la que “genera el mayor porcentaje de PIB industrial de Galicia, pero no podemos quedarnos parados”, con la Ciudad de las TIC y el puerto exterior como “infraestructuras básicas”. “Hay una importante creación de empleo y empresas en sectores emergentes ligados al segmento TIC”, señala la Cámara.

Declive industrial

Pero los datos registran que los trabajadores industriales son cada vez menos en A Coruña, y cierres de industrias insignia como la Fábrica de Armas o, más recientemente, Alcoa, no invitan al optimismo. El economista Paulino Montes Solla, profesor de la Universidade da Coruña (UDC) explica que en la comarca coruñesa “el proceso de cierre de empresas en la última década ha sido muy importante debido al encadenamiento de hasta tres crisis económicas en menos de 15 años”. Esto es, la del 2008 que hundió la construcción, la del COVID, “más generalizada” en cuanto a sectores, y la crisis energética que enlaza con la guerra de Ucrania y que ha dado “la puntilla” a un sector industrial “atomizado” y con poco “músculo financiero para aguantar esta nueva crisis tras haber salido de las anteriores muy asfixiadas”.

¿Qué necesita la comarca? Para Montes, “empresas industriales líderes” que puedan servir de motores para espolear al resto y generar un ecosistema “que este en continuo proceso de mejora y búsqueda de innovaciones”. Entre las apuestas necesarias están la creación de la Ciudad de las TIC y la candidatura para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial, pero también “apostar por extender el uso de las energías renovables”, algo que enlaza con la mayoría de los proyectos que están optando a los Perte. Las energías limpias permitirán, considera Montes, “diversificar las fuentes de generación eléctrica y fomentar una ventaja competitiva en la región “que genere una “imagen de marca regional que atraiga inversiones foráneas”.

Estos “sectores de futuro”, explica el economista, se deben combinar con los recursos “agroalimentarios, energéticos y logísticos” de la región y las empresas que “lo están haciendo bien”, como, en el sector industrial, la empresa de ingeniería Texas Controls, coruñesa y “líder en su nicho de mercado” de diseño, fabricación y comercialización de maquinaria hidráulica para el apriete y sellado de pernos de turbinas eólicas. También aconseja apostar por la integración con el norte de Portugal y cuidar la formación del capital humano, un punto en el que “la universidad tiene un papel capital”.

Por el empleo de calidad

La crisis industrial de la comarca también ha sido percibida desde los sindicatos. “Necesitamos como agua de mayo reponer el empleo de calidad que había” en el sector, señala Jairo Ares, secretario general de la federación industria, construcción y agro de UGT en A Coruña, porque “la industria en esta comarca no hace más que caer, caer y caer”. Desde su sindicato, señalan, “estamos ansiosos” por recibir las ayudas y “las esperamos con brazos abiertos”.

Pero Ares también advierte de que “habría que intentar agilizar” los plazos, y evitar que el momento “se nos escape, como ha ocurrido con el proyecto de la Fábrica de Armas u otros que pasaron de largo, hay que agarrarlo”. De las iniciativas que optan a las ayudas, señala, la de Showa Denko es la de “una empresa puntera y con recursos, no es poner el dinero público en cualquier sitio: tiende a crecer y genera empleo de calidad”, si bien apunta que Ferroglobe está pasando por un “problema coyuntural” por los altos precios de la energía.

También habla de “crisis industrial” en la comarca el secretario comarcal de la CIG, Xabier Filgueira, que es menos optimista con respecto a la llegada de los fondos. Si bien considera positivo que haya nuevos proyectos empresariales, cree que hay una “gran opacidad y falta de información en la distribución geográfica” de los fondos, que las administraciones “no convocaron a nadie” para definirlos y que habrá “contraprestaciones” en cuanto a derechos laborales o de pensiones a cambio de las ayudas de la UE. Demanda un plan industrial más ambicioso para revertir la “desertización” del sector en la comarca.

Y desde Comisiones Obreras, el secretario general de su sindicato comarcal de industria, Arturo Julián, matiza que los proyectos están “muy verdes, muy parados”. “Todo proyecto en la comarca que resulte en creación de empleo es totalmente positivo. El problema es que llevamos tiempo escuchando cantos de sirena, proyectos que no se concretan”, como la intervención pública para abortar la desaparición de Alu Ibérica. “No hay un plan serio; echamos de menos uno en el sector textil, que está siendo totalmente destruido, talleres abocados al cierre. Un país sin industria no tiene futuro”, remacha.

Por el momento, el Gobierno ha aprobado once proyectos estratégicos como Perte, si bien para algunos todavía no han salido las convocatorias. Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo indican que los proyectos que están a la espera de estos planes de la comarca pueden beneficiarse de otras ayudas. “Como nuevas plantas, podrían acudir al fondo FAIIP para la obtención de préstamos para la financiación de la construcción”, y en gastos de I+D e Innovación relacionados con la construcción, a la línea de Innovación y Sostenibilidad, además de optar a ayudas regionales. En cuanto a los proyectos portuarios, “podrían revisar las líneas de ayuda del IDAE para el impulso del hidrógeno verde, en las actuales dos convocatorias en marcha, y en la próxima convocatoria de Valles del Hidrógeno”.