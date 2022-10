El nuevo contrato de ayuda en el hogar prevé la zonificación del servicio y oficinas en cada barrio

Cal y arena para las trabajadoras del servicio municipal de ayuda en el hogar. Tras meses de protestas, las sociosanitarias, responsables del cuidado, acompañamiento y asistencia de las personas en situación de dependencia, verán como la nueva licitación que regula el servicio incluye algunas de las mejoras laborales que demandaban. El nuevo contrato, cuyo contenido ya ha sido trasladado a las trabajadoras desde la Concejalía de Benestar Social, recoge la zonificación del servicio, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de las trabajadoras acotando por distritos los domicilios a los que deban dirigirse.

Así lo señalan fuentes municipales, que trabajan en la redacción de los pliegos, que incluirán, además, la obligación de que cada empresa concesionaria disponga o instale una oficina en su zona de actuación, con el objetivo de facilitar la labor de las trabajadoras habilitando un punto cercano a los domicilios para recogida de material o intercambios de llaves. El nuevo contrato dividirá el servicio en cinco lotes, que se repartirán en cinco zonas diferenciadas y añadirá un nuevo lote de asistencia sociosanitaria. “Ahora que los contratos estaban finalizados, pensamos que era el momento no solo de sacar la licitación, sino de reorganizar, reestructurar. Estas modificaciones se hacen con el ánimo de evitar los tiempos de desplazamiento. Es un servicio complejo, donde hay que ofrecer el mejor servicio a los usuarios y a sus familias, pero por supuesto respetando los derechos de las trabajadoras”, apuntan desde Benestar Social.

Entre otros avances, la nueva licitación aumenta la cuantificación económica del servicio y reconoce la consolidación del IPC. El Concello asegura que todas estas modificaciones se han llevado a cabo “de la mano de las trabajadoras”, con el objetivo de que la mejora de las condiciones laborales redunde, además de en la calidad de vida de las trabajadoras, en el bienestar de los usuarios.

Con ese fin, los pliegos recogerán la posibilidad de fijar una doble auxiliar por domicilio bajo criterio técnico, en el caso de que la persona usuaria lo precise por cuestiones físicas o patologías que requieran el trabajo de dos sociosanitarias. Las trabajadoras, por su parte, valoran de forma positiva estos cambios, pero se mantienen prudentes ante su aplicación práctica en el desarrollo del servicio. Temen que algunas de las deficiencias estructurales de la prestación se mantengan aun con el nuevo contrato. “En principio los cambios mejorarán nuestra situación, y, en teoría, va a haber un mayor control sobre las empresas y va a ser más fácil de manejar, pero ya lo veremos. Si se gestiona como ahora, seguiremos teniendo los mismos problemas: cambios constantes de horarios a última hora, cambios de usuarios y trabajadoras, y demás”, valora Trinidad Palacios, trabajadora del servicio y representante de la plataforma SAF Galicia, que ha emprendido movilizaciones en los últimos meses para denunciar la precarización del sector. “Hay empresas que aplican el IPC y otras que no, unas pagan el kilometraje a una cantidad y otras a una menor, y otras que directamente no lo hacen”, lamenta Palacios.

Protestas contra el preacuerdo del convenio

Pese a las modificaciones positivas del contrato, las trabajadoras del servicio se han encontrado, estos días, con otro frente, esta vez, contra los sindicatos que las representan en la negociación del convenio con las empresas concesionarias.

La actualización del convenio que regula el sector, que llevaba sin revisarse 11 años, era la principal reclamación de las sociosanitarias. Una negociación en la que las administraciones implicadas, Xunta y Ayuntamiento, no tuvieron presencia, ya que diferían en cuál de las dos debía sentarse con las trabajadoras, ya que el servicio, como todas las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia, dependen de la Xunta, pero se presta a través de los ayuntamientos. El preacuerdo del nuevo convenio, firmado esta semana por empresas y sindicatos, ha despertado los peores temores de las trabajadoras, que dicen sentirse “vendidas” por sus representantes sindicales, contra quienes han convocado protestas esta semana. “Si ya estábamos precarizadas, este convenio nos condena a la miseria más absoluta. Es un escándalo”, señala Trinidad Palacios.

El preacuerdo recoge, entre otros puntos, dos tablas salariales: una para trabajadoras que se encuentren con una licitación en activo, y otra para las que están pendientes de una nueva, con subidas salariales muy lejanas al IPC actual. “Para las que estamos en activo, la subida es del 1%, y para las nuevas, un 3,5%. Este preacuerdo elimina la cláusula que dice que hay una revisión salarial según el IPC. Todavía no nos han pagado el 6,5% de este año. Si esto sale adelante, la que cobre 600 euros ahora, cobrará 624 en 2026”, lamentan.

El preacuerdo consta de otros puntos que han despertado el malestar de las trabajadoras, pues recoge como avances algunas ventajas de las que ya disfrutan, como la mentada revisión salarial que no todas las empresas aplican, el pago por kilómetro, protocolos de prevención de riesgos ya obligatorios por Ley o el permiso para acompañar parientes al hospital. El documento recoge otras condiciones de cuya utilidad o viabilidad cuestionan las trabajadoras, como un complemento salarial para coordinadoras, que tachan de “discriminatorio”, creación de comisiones paritarias o licencias retribuidas para tratamientos de fertilidad. A cambio, las trabajadoras denuncian que, de salir adelante el convenio con estas condiciones, perderían ventajas como el plus de peligrosidad y penosidad, la incapacidad laboral al 100% hasta el alta por contingencias comunes o laborales, tres pagas extras, la jornada laboral de 35 horas, el plus por contratación en festivos o fines de semana o el descanso semanal de 48 horas continuadas. Con el fin de que este preacuerdo no salga adelante y llegue a cristalizar en el convenio para los próximos cuatro años, las trabajadoras han convocado manifestaciones y caceroladas delante de los edificios de UGT y Comisiones Obreras. Las de A Coruña se desarrollarán frente a la sede de Alfonso Molina el lunes a las 17.00 horas.