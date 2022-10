“Sería fantástico peatonalizar toda la calle Sagrada Familia, daría otra vida al barrio”

Juan Rodríguez es desde este mes el nuevo presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia.

Sustituye a Noemí Ferreiro, que llevaba 27 años en el cargo. ¿La nueva directiva la forma gente que ya estaba participando en la anterior?

No, en su día trabajamos aparte de la anterior directiva, como vecinos. Somos una directiva joven, de gente de entre 40 y 50 años, y estuvimos siempre en el barrio. Yo no nací en él pero llevo 40 años de mis 48. Mis padres montaron la cafetería Mundial 82, que regento. Tomamos la iniciativa de volverle a dar voz al barrio e impulsarlo, para volver a verlo de la manera posible.

Una de las quejas tradicionales del barrio es la falta de limpieza.

Está fatal, es horrible. Esta concesión de limpieza... No sé quién pudo firmar con ellos, no están cumpliendo, y si se firmó para bien está saliendo todo para mal. No creo que sea solo en el barrio, sino que está así en toda la ciudad.

¿Peor que antes?

Muchísimo peor, esto es horrible, las calles están sucias, los barrenderos no limpian como lo hacían, no sé si por falta de medios o no. Y luego está la inseguridad ciudadana. Tenemos muchas ganas de que se coloque la policía de barrio, para nosotros es importantísimo. En algún mandato la tuvimos y nos gustó mucho. Es una ayuda muy grande: un barrio es como una aldea y es bueno tener un informante, una persona que nos ayude a mejorar la vida.

¿En qué se nota la inseguridad? ¿Hay robos, hurtos?

No, no, no. Somos un barrio multicultural, de todas las razas y colores, y un barrio obrero en el que hay de todas las personas, con muchísimas ONG, casi las tenemos todas en una calle, y hay circulación de una gente que no es del barrio.

¿Pero eso se concreta en temas de ocupaciones, narcopisos, temas graves, como en Os Mallos?

Por ahora no estamos en esa tesitura, no sé si lo estaremos más adelante. Nuestro apoyo total a Os Mallos en lo que necesite, es nuestro barrio colindante pero no tenemos ese despropósito.

¿Cómo está el comercio?

Totalmente acabado, abandonadísimo. Si por parte del Ayuntamiento los barrios estuvieran mejor en saneamiento, en todo, la gente se animaría más a montar negocios. La gente se va a los sitios buenos, como la avenida de Arteixo o la calle Barcelona, no está en un sitio en el que hay que pelear.

¿Cómo se puede revitalizar?

Dando ventajas para poder montar locales, que el Ayuntamiento hiciera que no hubiese tantos vacíos. Los centros comerciales destrozaron el comercio del barrio. En uno tan grande como el nuestro ya no quedan bancos, no hay librería... Hay un montón de carencias, pero con zonas bien arregladitas, peatonales... Si no ves que las calles mejoren por parte del Gobierno local la gente no se anima a emprender.

¿Cómo atraer a los jóvenes?

Hoy en día hay mucho piso de estudiantes porque estamos muy bien ubicados, y otros que se cogen para el verano. Pero hay que equipar lo edificios con ascensores, trasteros, para albergar a otro tipo de gente. Si la zona no se cuida, si quitamos aparcamiento, la gente no viene, va a Mesoiro o adonde sea.

¿Piden un plan de rehabilitación?

Lo tuvimos en varias facetas. Se reconstruyó en la calle Belén y en las casas baratas, y hay muchos edificios que se están remodelando. El barrio no está apagado.

¿Qué ventajas tiene el barrio?

Tiene muchísimo potencial. Estamos estratégicamente colocados, tenemos el Imperator, uno de los clubes más emblemáticos de toda la ciudad, una biblioteca municipal increíble, un centro social con 5.000 metros cuadrados. Queremos que el barrio se conozca por otra cosa, sin esa etiqueta enorme que nos pesa encima y que queremos quitar. No queremos que pasen del barrio.

¿Qué proyectos tienen?

En marcha está que la Cocina Económica y los barrenderos busquen una ubicación que no sean los vestuarios de la pista verde y darle vida al deporte: que sábados y domingos se alberguen campeonatos, y sacar todo lo que hay en el centro social, de yoga a baile, a la calle, enseñárselo al barrio. Tenemos el grupo de gaitas Rexouba, muy importante, también la tuna...

¿Sería necesario reurbanizar o remodelar alguna calle?

Nos reunimos con Marea y les propusimos peatonalizar toda la Sagrada Familia, para que enlace con Ángel Senra y la calle Barcelona. Daría otro tipo de vida en el barrio, ir por una zona muy amplia por una calle peatonal. Sería fantástico, como en la calle Barcelona u Os Mallos.