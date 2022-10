No ano 1977, cunha democracia a estrear, remataron os estudos de Maestría Industrial no instituto Diego Delicado da Agrela os membros da décimo quinta promoción. Eran rapaces aos que o destino xuntou nunhas aulas para aprenderen un oficio e cuxas vidas quedaron marcadas por eses cinco anos de estudo. Cando remataron o derradeiro curso, os camiños daqueles 22 rapaces separáronse, para algúns, nada máis que un pouco, para outros, moitísimo, até perderen o contacto totalmente.

Esa separación de case medio século remediárona o pasado 15 de outubro, cando dez membros desa promoción conseguiron reunirse nunha comida en Casa Celia, no Concello de Cambre.

“Algúns si que coincidiramos antes, pero outros levabamos 45 anos sen estar xuntos. Foi moi emocionante”, lembra José Antonio Freire Pérez, un dos organizadores desta primeira xuntanza de reencontro, que explica que non foi nada doado atopar os compañeiros e que, incluso, tiveron que mergullar nas redes sociais para poder recuperar o contacto e, máis tarde, para pechar unha data na que se non todos, a maioría puidese asistir.

Tan complicado foi que non conseguiron dar con todos os alumnos pero, segundo explica Freire, agardan que, se chega esta peza a algún dos seus antigos compañeiros, poidan sumarse á comida que pensan facer o vindeiro ano, porque, agora que se atoparon, non pensan deixar que pasen outros 45 anos para sentar na mesma mesa outra vez.

Empezaron por falar co que fora o seu xefe de estudos —agora xa falecido— José Teijeiro, e coa súa axuda puxéronse a buscar a todos aqueles compañeiros aos que lles perderan a pista. Co tempo, souberon que un deles tamén falecera, outros foron aparecendo e á comida de reencontro acudiron dez. “Algúns, por circunstancias de saúde non puideron vir, pero foi moi emotivo, porque tiñamos unha relación moi estreita nunha época moi importante, porque tiñamos entre catorce e dezaoito anos e estabamos en plena transición política. Empezamos no ano 1972 e rematamos no 1977. Vivimos a morte de Franco e tamén os cambios políticos... Había bastantes feitos históricos e foi unha parte moi importante da nosa vida e, en gran parte, condicionou o noso futuro”, relata Freire, que indica que, a pesar de que todos estudaron o mesmo, non todos se dedicaron finalmente ao mesmo sector.

A seguinte xuntanza será o vindeiro ano en Viveiro, en deferencia co compañeiro que se trasladou desde alí nesta comida e que foi o que máis quilómetros tivo que facer nesta volta. Esperan, iso si, poder facer moitas máis e devolverlles a visita a todos.