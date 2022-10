“La literatura es una forma muy bonita de ayudar a los demás”

Escribir enseñando, enseñando a escribir es el título de la conferencia que da hoy la escritora Inma Chacón en el Paraninfo de la Universidade da Coruña, una charla que forma parte del Foro Pensando en Educación. Antes de esta cita, Chacón hablará sobre su escritura, los lectores y las coincidencias entre periodismo y literatura.

Es profesora y escritora. ¿Cómo combina estas dos facetas?

Yo he dado clase en la Facultad de Comunicación a alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Y es lo mismo que escribir, es transmitir un mensaje. La parte que tiene que ver con la literatura me ha servido mucho para la docencia y mi parte de docente me ha servido para la literatura. Hay cosas que son coincidentes. Es el paradigma de Lasswell, todo tiene que ver con el mensaje y con lo que quieres transmitir al receptor. La docencia me ha dado la oportunidad de entender la literatura como un mensaje en el que tiene que haber una serie de elementos, las cinco W de Lasswell, el qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Eso tiene que estar en cualquier mensaje periodístico y también en cualquier mensaje literario. Cuando yo empecé a escribir, que lo hice de una manera muy intuitiva, desarrollé mi propia teoría literaria. Yo no soy lingüista ni he estudiado Literatura, así que desarrollé mi propia teoría de cómo escribir una novela y cómo enfocar un proyecto narrativo.

¿Cómo definiría ese estilo, su proceso de escritura?

Lo fundamental para poder escribir es saber qué es lo que quieres decir. El qué es muy importante. Pero también qué quieres transmitir. Muchas veces ni siquiera se dice lo que quieres transmitir, como una emoción, quieres transmitir miedo, odio o amor. ¿Cómo lo transmites? Pues a través de las palabras. Eso es algo que también tenemos en común con el periodismo. El mensaje es muy importante, pero también son importantes el emisor y el receptor y cómo se transmite ese mensaje. En la literatura, el cómo sería el estilo de cada escritor.

La parte del receptor es quizá la más difícil de gestionar. Hay muchos factores a tener en cuenta e infinidad de interpretaciones.

Es muy bonito porque el lector es siempre el que termina la novela. Hay tantas novelas como lectores y cada uno la interpreta a su modo, con su propia mirada y utilizando sus propias claves. Eso es lo más bonito que tiene la literatura, que es muy plural. La diferencia con el periodismo es que este tiene que ser más directo, tú no puedes dar una noticia y que cada uno la interprete a su aire. Al periodismo se le exige veracidad. Sin embargo, en la literatura no se exige veracidad sino que tiene que ser verosímil. Una novela no tiene que contar verdades y eso el lector lo sabe. Cuando te diriges a un lector de periódico, tienes que transmitirle fiabilidad y confianza. La novela tiene que ser convincente.

¿En algún momento le ha obsesionado la respuesta del lector?

No, la verdad es que no. Escribo lo que me apetece contar. Creo que fue García Márquez quien dijo que escribía lo que le gustaría leer. A mí me pasa lo mismo. Si estás pendiente del lector cuando escribes, pierdes la perspectiva. Te sitúas en un plano en el que no debes estar. Yo no pienso en el lector cuando estoy escribiendo. Luego sí que me encanta tener trato con los lectores y hablar con ellos. Enriquecen el texto porque le dan otra mirada.

En su última novela Los silencios de Hugo, ¿le apetecía hacer una crónica de España en los últimos 40 años, de la vida, del amor o del sida?

Un poco de todo, pero sobre todo quería hacer un homenaje a toda esa juventud de los años 80 que dejó la vida en el camino porque se equivocó de camino. Con todas las ansias de libertad que se produjeron en aquella época, al final se perdió la perspectiva. Entró la droga en España de una manera terrible. Cuando se pensaban que iban a encontrar el paraíso, se encontraron el infierno. Yo quería hacer un homenaje a esa gente. El sida, además, fue una enfermedad muy estigmatizante y en la que hubo muchos silencios y comportamientos derivados del miedo. Mucho miedo y, por lo tanto, mucho rechazo social.

Acaba con un tabú al hablar de esa enfermedad. Desde la pandemia, también se ha dado mucha importancia a la salud mental. Pero, ¿todavía hay otras barreras que derribar desde la literatura?

Sí, todavía quedan muchos temas que abordar. Y temas que ya se han abordado, pero que es necesario seguir abordando. Ha habido enfermedades estigmatizadoras como la polio o la psoriasis, que también las trato en las novelas. Se ha hablado muy poco de ellas. Y enfermedades como la tuberculosis y el cáncer son temas que se han abordado ya, pero no está de más seguir abordando. Hay que seguir empatizando con las personas y ayudando a la gente. Yo creo que la literatura es una forma muy bonita de ayudar a los demás. Los escritores tenemos la posibilidad de poner nuestro granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor.

A la hora de buscar historias y desarrollarlas, ¿la documentación es clave?

Por supuesto. La documentación es imprescindible. Es otra cosa que tienen en común la literatura y el periodismo. Yo soy profesora de Documentación y creo que, a través de ella, en la ficción aportas verosimilitud y a la información le otorgas veracidad. La documentación es lo que va a ayudar a que se creen los espacios en los que se mueven los personajes. La documentación son los cimientos de una novela; igual que en el periodismo, tiene que verse muy poco pero si no te documentas, la casa se cae. Una novela no funciona y una noticia no es verosímil.