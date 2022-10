“La naturaleza puede generar ansiedad porque escapa a nuestro control”

Betania es una casa aislada, un lugar desconocido y habitado solo por mujeres que fijan sus propias reglas. Es el lugar al que llega Coro y del que no puede irse. Ella es la protagonista de De bestias y aves, la nueva novela de Pilar Adón que presenta hoy en la Fundación Luis Seoane (19.30 horas) junto a Javier Pintor y Enrique Redel.

En este libro, habla, de nuevo, de la naturaleza, la huida, el aislamiento... ¿Qué tienen estos temas que le siguen inspirando?

Hay algo que me gusta comentar y es que los escritores, de una manera u otra, siempre tendemos a los temas que nos apasionan. Eso hace que estemos años escribiendo una novela. Incluso esos temas, en mi caso, están también en la poesía y en los relatos. Esa huida y ese aislamiento siempre se producen en la naturaleza. A mis personajes, ese elemento les proporciona un refugio donde ellos creen que van a estar mejor.

En De bestias y aves, ese refugio es un poco curioso. ¿Cómo define Betania?

Es ese lugar al que llega la protagonista, Coro, tras perderse. Es decir, no es un aislamiento voluntario, ella llega de manera involuntaria. En un principio, la naturaleza no se demuestra de manera benévola, ella tiene que acostumbrarse a este lugar. Hay dos partes en la novela: una muy cortita al principio, realista, contemporánea, que habla de una mujer actual, artista y agotada mentalmente que decide huir de lo que tiene en su vida, pero no huir de la manera que va a estar en Betania. Por otra parte, llega a un lugar que tiene que ver mucho con los cuentos y las leyendas. Es un sitio aislado, donde vive una comunidad de mujeres y del que no puede salir. Es una especie de irrealidad o irrealismo, como ha dicho algún crítico, en el que ella tiene que estar porque va a descubrir lo que significa la pertenencia y cómo librarse de un lastre que lleva cargando toda su vida.

¿Es una perspectiva diferente de la naturaleza? Normalmente aparece como el paraíso, un lugar de paz y tranquilidad.

A mí me resulta muy difícil adjetivar la naturaleza. Y, desde luego, en ningún caso le doy un finalismo. Yo no creo que la naturaleza este ahí para el ser humano, para que el ser humano descanse o se recree en ella. Ese finalismo que le atribuimos los seres humanos es una parte de nuestra manera de pensar, es una derivación de nuestra mirada hacia la naturaleza. Pero no está ahí para nosotros. En la novela, Coro está acostumbrada a copiar elementos de la naturaleza, pero de libros, porque ella es miniaturista. Cuando se planta frente a esa naturaleza, ahí hay una dualidad. A mí me gustan mucho las dualidades. Pasa de lo concreto, de lo específico y de lo próximo, a lo abierto y lo genérico. En la pandemia, mucha gente huyó de la ciudad al campo, pero al principio la naturaleza no lo pone fácil, incluso puede generar ansiedad porque escapa a nuestro control y a lo que estamos acostumbrados de rutina y horarios. En la naturaleza, no controlamos nada. Y eso le sucede a Coro que, además de no poder salir de la casa, está en un espacio muy amplio.

Su protagonista está rodeada de mujeres, pero el dueño de la casa es un hombre.

Sí, el hombre se presenta como un elemento disruptivo, por decirlo de alguna manera. Aparece en la novela brevemente y viene a decir, efectivamente, que la casa es de él. Ahí se produce la llegada de dos elementos externos a esta comunidad de mujeres, Betania: Coro, que es la mujer a la que acogen, y el hombre, al que expulsan porque es una amenaza. De nuevo, volvemos a la dualidad.

Coro llega tras una huida. Más que cobardía, ¿es un acto de rebeldía?

Sí. Cuando me preguntan si Coro y yo nos parecemos en algo, siempre digo que Coro es mucho más valiente que yo. La situación en la que la sitúo es muy complicada y, aun así, sobrevive. Dentro del pánico que lo domina todo, ella es capaz de sobrevivir. Lo veo como un acto de rebeldía irracional y no muy planificada.

¿Y qué tienen en común?

Tenemos en común el hecho de dedicarnos a una actividad creativa, artística. Yo quería que Coro fuera una persona perfeccionista. Yo lo soy mucho. Quería que sintiera esos deseos de liberarse, que no solo me pasa a mí, nos pasa a muchos que nos dedicamos a un trabajo muy exigente y que demanda mucha atención por nuestra parte. No quise que fuera escritora y decidí que fuese miniaturista y pintora. Partimos de una situación parecida, que es mucha entrega al trabajo, mucho agotamiento mental y cierto deseo de ruptura. Pero insisto, Coro es más valiente que yo.

Su protagonista sobrevive por la necesidad de sentirse parte de un grupo. ¿Todos buscamos pertenecer a algo?

Yo creo que sí, a pesar del individualismo feroz que nos está dominando. En la pandemia, pensábamos que íbamos a salir de manera distinta, ahí nos dimos cuenta de la necesidad de formar parte de algo y de estar con los otros, pero no nos ha cambiado, seguimos siendo individualistas, aunque creo que en el fondo, eso que aflora en momentos de terror es esa necesidad de pertenecer y que nos acojan y nos reconozcan. Es algo que en la adolescencia se nota muchísimo. Luego vamos creciendo y todo va cambiando por distintas imposiciones sociales y vitales. Esa necesidad de formar parte de un grupo y, al mismo tiempo, ser distinto, es algo que el ser humano arrastra siempre.

¿Es esa la razón por la que Coro aguanta en Betania?

Coro aguanta porque es una superviviente nata aunque ella no lo supiera. Ella se encuentra frente a unas mujeres con una sociedad muy formada y que no dejan que salga de su casa. Ella solo quiere que le den gasolina, pero no lo se la dan. Ella tiene la capacidad de darse cuenta de que no puede oponerse al grupo porque tendría todas las de perder. Lo que hace es intentar aliarse. Mucha gente me dice “¿por qué no se va?”. Pues porque no puede irse.

Esa pregunta genera ansiedad al lector.

Claro. Es una novela en la que el lector tiene que aportar mucho. A mí, como lectora, me encanta que me dejen huecos y finales abiertos. Esa ansiedad y esa angustia que genera el hecho de que Coro no se vaya deriva también de nuestra sensación de no hacer lo que queremos hacer. Pensamos “lo dejaría todo y me iría, pero...” o “me iría a otro país, pero...”. Esos peros nos generan mucha ansiedad. Nosotros vemos muy fácil lo que tendrían que hacer los demás, pero lo nuestro no.