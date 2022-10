Las trabajadoras de las Bibliotecas Municipales se encuentran, de nuevo, al borde del impago. Según manifestaron las trabajadoras, la empresa concesionaria del servicio, LTM, les comunicó ayer, en pleno final de mes, que no van a percibir sus nóminas. Las bibliotecarias, que ya han comunicado la situación al Concello y se encuentran a la espera de respuesta, demandan al Ejecutivo que medie en la situación, que eche a la empresa concesionaria y redacte de urgencia unos nuevos pliegos. Las trabajadoras apelan a la “garantía del cobro” y a que se cumpla, de este modo, con la promesa que se les hizo en coyunturas similares anteriores, en las que la empresa LTM comunicó a sus empleadas que no estaba en disposición de pagarles.

Las afectadas manifiestan que no les sorprende que la empresa no pueda pagarles, pues, como la propia concesionaria reconoció ya el pasado junio, no dispone de fondos para abonar las nóminas. Las bibliotecarias se encontraron hace un mes en una situación similar, y tuvieron que convocar movilizaciones para exigir el cobro de las nóminas. Finalmente, el comité de empresa de LTM desconvocó las manifestaciones cuando la concesionaria les aseguró que sí les pagaría.

El comité de empresa acusó entonces a la empresa de llevar el asunto como un “juego” y utilizar las “amenazas de impago” como una “herramienta de negociación”. Ya habían ido a la huelga en julio, después de que la empresa no abonase en tiempo la paga extra del mes anterior. La protesta se desconvocó después de que recibiesen el dinero, pero en septiembre la empresa les trasladó de nuevo amenazas de impago. El Ayuntamiento aseguró a las trabajadoras cuando comenzaron los conflictos que estaba en conversaciones con la concesionaria y que su intención era extinguir el contrato para sacar otro por procedimiento de urgencia, que garantizase los pagos futuros, según el testimonio de las trabajadoras, que señalaban que viven “cada mes” con “precariedad, vulnerabilidad e incertidumbre”. Una situación que, de nuevo, vuelve a prologarse. El Concello mantiene un modelo mixto, con algunas bibliotecas de gestión directa y otras (Ágora, Fórum, Sagrada Familia, Rosales, Infantil y Juvenil y el punto de servicio bibliotecario de Novo Mesoiro) externalizadas. Los empleados ha pedido equiparar su situación laboral.