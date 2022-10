La perra Once es la compañera de vida de Laura Verdejo y Fernando Ponte. El nombre le viene de la protagonista de Stranger Things, porque se parecen mucho: “Era una niña que tuvo una mala vida y luego una mejor, como ella”. La adoptaron en 2019. “Es un miembro más de la familia y queríamos complementos para ella, pero no nos encantaba lo que había en el mercado”, cuentan. Como a Verdejo le “encanta coser”, confiesa, se lanzó a crear collares y correas. Eso es lo que hoy es Elevrel, su marca. “La gente me los empezó a pedir y Fernando, que es diseñador de productos, me propuso mejorar y montar la marca”, recuerda. Aquello fue en pandemia. Tenían claros algunos conceptos que hoy en día todavía permanecen, como la sostenibilidad y la reivindicación de que los perros “no tienen dueños, no son mascotas, son un miembro más”.

Ponte detalla que “todo tiene que estar fabricado en Galicia” y, además, utilizan“materiales reciclados”. El objetivo es que los accesorios sean “duraderos”. “Si te compras otro, que sea porque te aburriste de ese diseño y no porque se ha estropeado”, sentencia. La marca, por supuesto, tiene la identidad de Once. “Queríamos que Elevrel tuviese que ver con ella porque es una inspiración. De hecho, Once es la dueña”, explica Verdejo, a la que le gusta ver que su perra tiene un estilo de vida gamberro, que se puede unir a los planes de salir por ahí “y tener sus propios looks para ir guapa”. No descartan seguir ampliando el negocio “con arneses o camas”.