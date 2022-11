Las demandas de un barrio a medio hacer

Los vecinos de Someso han dicho basta y han decidido organizarse para revertir la situación de abandono en la que, aseguran, el distrito se encuentra sumido desde hace años. El entorno del recinto ferial es uno de los remanentes de la burbuja inmobiliaria. La crisis del ladrillo quedó impresa en las parcelas vacías correspondientes al proyecto de un desarrollo inmobiliario que está muy lejos de ser concluido.

Las consecuencias las pagan los cerca de 2.000 habitantes de las seis torres del polígono, que se han propuesto sacudir el letargo a la administración y los promotores y pedir que miren para su barrio. Una sentencia reciente obliga a los impulsores del polígono, encabezados por Antonio Fontenla, a terminar la urbanización del barrio y la adecuación de los terrenos. Los residentes instan a ejecutar el proyecto de mejoras firmado en 2020 y cuya primera fase tenía un plazo de ejecución de 11 meses. La Xunta dio luz verde al plan a principios de 2021, pero los vecinos nada saben de su desarrollo.

“El cronograma del proyecto prevé ocho fases. Dos años y medio después, solo ha habido un movimiento de tierras para rellenar esas zonas, lo que no se ha conseguido. El tránsito de camiones no cesa y todo está lleno de polvo. No sabemos a dónde ha ido a parar el resto del presupuesto destinado al resto de partidas, que era de 2,7 millones”, señalan. La concejalía de Urbanismo ha emplazado a los vecinos a una reunión a finales de noviembre para recoger sus quejas, pero, mientras tanto, entre los residentes crece el desánimo. “El estado de abandono lleva a lo que lleva: hay robos de combustible en la calle, basura por todas partes, el servicio de limpieza es nulo, nunca vemos a un barrendero. Todo lo que va quedando en la acera se acumula”, denuncia Lucía Fernández, de la Plataforma Sector 7-Recinto Ferial, que canaliza las demandas del barrio.

Algunos representantes políticos, como el candidato a la Alcaldía de Marea Atlántica, Xan Xove, y el del BNG, Francisco Jorquera, ya se han reunido con los vecinos para escuchar sus reclamaciones. “Salieron asustados”, confirman los residentes, que dicen echar en falta la atención que reciben en otros vecindarios más céntricos. Los vecinos lamentan que ningún ámbito del barrio aprueba en mantenimiento: bancos y aceras rotas, desperfectos, baches y gravilla en el carril bici que une la zona de ExpoCoruña con el campus universitario, papeleras insuficientes, maleza y nula presencia policial. “Hay incluso puntas oxidadas que han quedado después de alguna hoguera de San Juan que no contaba con autorización, lo cual demuestra que nadie ha pasado por esa zona”, ejemplifican.

Especialmente sangrante es el estado de los alrededores de ExpoCoruña, que ha sido últimamente escenario de conciertos, eventos de distinta naturaleza e incluso ha servido como vacunódromo, y cuyo entorno permanece igual de descuidado que otras zonas del barrio menos transitadas. Además de los perjuicios estéticos y de salubridad, los residentes aseguran que el “olvido” en el que el distrito está sumido acarrea otros males mayores, como los que pueden derivar del mal estado de los hidrantes destinados a abastecer a los bomberos ante posibles incendios. “Lo comprobamos en el incendio del Castro de Elviña. Llegaron los bomberos a llenar los camiones y los hidrantes no funcionaban, tuvieron que reventar uno para sacar agua. Hace un año vinieron a hacer un simulacro y no pudieron porque no funcionaban las bocas, que están sin tapones y llenas de basura”, relatan.

El proyecto de urbanización del distrito incluye la transformación en zonas verdes de nueve parcelas del barrio, que ocupan una superficie de 31.784,66 metros cuadrados. Otra de las medidas correctoras que recoge el documento es la obligación de erradicar de las parcelas las especies invasoras, como la hierba de la pampa, otro de los males que sufre el polígono.