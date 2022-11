El servicio municipal de Bibliotecas denuncia falta de espacio y deficiencias en las instalaciones

La memoria de gestión del servicio municipal de Bibliotecas se queja de la falta de espacio del que adolece la red y también de las deficiencias que sufren las instalaciones, sobre todo, de humedades y filtraciones de agua. A pesar de que no consta en este informe —ya que no se registraron irregularidades en el pago de las nóminas en 2021—, el servicio cuenta actualmente con el problema añadido de que los trabajadores de las bibliotecas cuya gestión está externalizada (Ágora, Sagrada Familia, Fórum Metropolitano, Rosales, Infantil y Juvenil y el punto de servicio bibliotecario de Novo Mesoiro) están sufriendo retrasos en el abono de sus salarios, de hecho, la concesionaria del servicio, LTM Servicios Bibliotecarios les ha anunciado ya a sus 75 empleados que no recibirán la mensualidad correspondiente a octubre.

No es la primera vez que los trabajadores de las bibliotecas se encuentran en esta situación. Ya a mediados de 2019 amenazaron con ir a la huelga para reivindicar el cobro del salario de abril, aunque, finalmente, no llegaron a iniciar la protesta. Este año, después de que la empresa no abonase la paga extra de verano, los trabajadores hicieron huelga y volvieron a movilizarse en octubre, tras saber que no cobrarían. El servicio municipal, en su memoria de actividad del año pasado, pone el foco en que las instalaciones “presentan muchas limitaciones” a la hora de diseñar “nuevos servicios basados en las tecnologías, en el aprendizaje compartido en los laboratorios ciudadanos y en la mayor implicación y participación de la comunidad”, que son tendencias que las bibliotecas ya llevan tiempo implantando en otros lugares y que requieren de espacios y equipos específicos para ser desarrolladas. Este informe del estado de las bibliotecas durante el año pasado urge a solucionar los “continuos” problemas de humedades y de filtraciones en las bibliotecas del Fórum Metropolitano, Os Rosales y O Castrillón y también a realizar las “lo antes posibles las intervenciones precisas para facilitar la comunicación y accesibilidad entre los dos pisos de la biblioteca de Os Rosales”. Los problemas de la red municipal no se quedan en las filtraciones y las goteras, sino que también son de espacio. “Quedan todavía pendientes zonas amplias sin cobertura bibliotecaria”, apunta el servicio municipal, que propone que la red se complete con instalaciones en Mesoiro, que tiene desde el año 2017 un punto de préstamo en el centro cívico de tan solo doce metros cuadrados; en Riazor, en la Ciudad de las TIC, y en la zona liberada de la actividad portuaria para la creación de una biblioteca central. El servicio municipal apunta que, durante el año pasado, solo se realizaron intervenciones de mantenimiento y reparaciones menores, por lo que quedan en la lista de “pendientes” la solución a las goteras y humedades que presentan las bibliotecas de O Castrillón, Os Rosales y el Fórum Metropolitano, la adaptación a la normativa de las instalaciones eléctricas de las bibliotecas, la modernización y adaptación a la normativa de accesibilidad del vestíbulo del edificio Salvador de Madariaga; la ampliación de la biblioteca de la Sagrada Familia y la puesta en marcha de un nuevo sistema de climatización de la biblioteca de O Castrillón. Anuncio de impago de nóminas en las bibliotecas sin solución municipal La irrupción de la pandemia puso al descubierto, según explica el informe, la necesidad de mejorar “la especialización con una presencia mayor de personal técnico frente al auxiliar, incidiendo en la formación y en cambios de paradigma y de gestión”. Hace hincapié en que “solo dos de las siete bibliotecas alcanza el 50% del personal técnico deseable y una de ellas no contó en 2021 con personal técnico” y en la “pérdida progresiva de efectivos que causan baja por jubilación y para los que no existe reposición”. A pesar de estos problemas y de que la pandemia alejó a los usuarios de las bibliotecas, en 2021 se registró una “paulatina recuperación” en el uso de los servicios de préstamo de colección física, uso de ordenadores para el acceso a internet y ofimática y el servicio e atención tecnológica. El número de usos de préstamo creció en un 38,6% con respecto a 2020 pero aún le falta recuperar un 37% para situarse en los niveles de 2019. En 2021 se registró el valor más alto de toda la historia de la red de bibliotecas, ya que cada usuario activo gestionó 14,33 préstamos al año. Los servicios de audición, visionado y consolas cayeron un 94% en 2021 en comparación con los usuarios de 2019, esta tendencia, según apunta el servicio municipal, es una constante en los últimos años, de modo que prevé que derivará en la “extinción” de esta prestación. El Superior revoca un fallo a favor de la exdirectora del Ágora El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado el recurso de suplicación presentado por el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) contra la sentencia dictada en el Juzgado de lo Social en junio de 2021 que reconocía el pago de horas extraordinarias a la directora del Fórum Metropolitano y del Ágora. A pesar de que en primera instancia la Justicia dio la razón a la trabajadora, que solicitó en varias ocasiones al Concello que le retirase la encomienda de la gestión del Ágora, ahora, el Tribunal Superior dice que no tiene derecho al cobro de las horas extraordinarias realizadas porque están recogidas en los aumentos aplicados a su retribución tanto en el complemento de destino como en el específico. La directora del Fórum y el Ágora entre 2012 y 2018, Begoña Llamosas, demandó al Concello por el incremento de sus funciones. Su denuncia generó en 2018, con Marea Atlántica en la Alcaldía, un movimiento en el IMCE ya que los trabajadores apoyaron a su compañera y se quejaron públicamente de la falta de personal. Llamosas denunció que la encomienda de la gestión de los dos centros le generaba “una sobrecarga de más de 400 horas extraordinarias al año”. Para entonces, el Gobierno local defendió que ella había aceptado un aumento de su categoría profesional en 2013 y de su salario, por lo que su designación ya no tenía un carácter provisional. El Tribunal Superior de Xustiza da ahora la razón al IMCE aunque todavía cabe recurso de casación.