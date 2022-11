Una imagen de la calle Real de A Coruña es la elegida para el cupón de la ONCE correspondiente al sorteo del lunes 7 de noviembre, según informa hoy la ONCE. Esta serie de cupones, de la que se difundirán cinco millones, pertenece a la serie 'A pie de calle'.

La ONCE ha elegido la calle Real por ser una de las más concurridas de A Coruña y de las más antiguas. "Es peatonal y está llena de comercios y establecimientos de hostelería. El paseante puede observar casas con las típicas galerías acristaladas", destaca la organización en un comunicado en el que subraya también que "su historia señala que fue una vía de creación romana".

Situada entre los Cantones y la Plaza de María Pita, la calle Real de A Coruña ha llamado la atención de la ONCE para ilustrar uno de sus cupones también por albergar establecimientos históricos entre los que la entidad destaca la 'Farmacia Villar', que se abrió en esta calle en el año 1827 y que, según indica la ONCe, es en la actualidad la más antigua de Galicia. También resalta la ONCE que en el año 1885 Pablo Picasso, siendo alumno de Bellas Artes, realiza en el número 20 de la Calle Real su primera exposición.

La serie 'A pie de calle' hace un recorrido por las vías más emblemáticas de 50 ciudades, llenas de vida y de gente que las pasea de un lado a otro. "Son las mismas calles por las que los vendedores y vendedoras de la ONCE llevan la ilusión y la suerte", destaca la ONCE.

El cupón diario pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.