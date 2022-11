El lateral de un panteón funerario hace también las veces de hoja de reclamaciones de algún vecino ante el alcalde en Orto, Abegondo. Un abegondés ha decidido plasmar en uno de los blancos muros del camposanto un aviso o reclamación por dos farolas que no funcionan, una de ellas, situada a escasos centímetros de donde el vecino dejó el mensaje. “Señor alcalde, esta farola e a seguinte non alumbran. ¿Son do mismo Ayuntamiento?”, interpela el denunciante en la pared funeraria al regidor abegondés, José Antonio Santiso.