A Coruña lidera una candidatura “única y muy potente” para ser sede de la Inteligencia Artificial

La Xunta y el Concello presentaron este jueves de forma oficial, en un acto celebrado en Palexco, la candidatura de A Coruña para albergar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), tras la decisión unánime de los representantes de las entidades públicas y privadas que integran el Nodo de Inteligencia Artificial de la comunidad autónoma. “Es una candidatura única y muy potente”, describió en el acto el presidente autonómico, Alfonso Rueda, al que le parece “una buena idea” que el Gobierno central quiera afrontar esta descentralización.

El mandatario gallego y la alcaldesa, Inés Rey, junto a representantes de la Universidade da Coruña y la Confederación de Empresarios, expusieron los puntos fuertes de A Coruña que podrían servirle para posicionarse por delante de rivales como Granada, Barcelona, Gijón, Zaragoza, Segovia, Salamanca, Guadalajara, Alicante, Palma de Mallorca y Tenerife. El Ejecutivo central, que abrió el proceso para elegir sede, puso de plazo hasta el lunes, 7 de noviembre, para registrar las candidaturas. Rueda reconoce que el camino hasta aquí “no fue fácil”, pero considera que Galicia está “en el buen camino”.

Para Rey esta es la “mejor candidatura”, pues cuenta “con el apoyo de toda la comunidad política, académica, empresarial y social”.

Ecosistema empresarial. Xunta, Concello, Universidade da Coruña y Confederación de Empresarios de Galicia coinciden en que uno de los mayores atractivos de A Coruña para ser sede de la Aesia es su tejido empresarial. “La clave es que en Galicia no hay diferencia entre el sector TIC y el no TIC. Aquí se crea un maridaje entre las empresas tecnológicas y no tecnológicas que hace de Galicia un punto de innovación y desarrollo tecnológico”, apuntó el rector, Julio Abalde. El presidente de la Confederación de Empresarios, Juan Manuel Vieites, también destacó el “ecosistema empresarial” de la comunidad y, en particular, de A Coruña. “Vamos a trabajar todos juntos”, añadió.

Para Rueda es clave que “más de 70 organismos y empresas” apoyen la candidatura de A Coruña donde, asegura, “hay muchísimo talento y muchísima capacidad de innovación”. Rey insistió en la “capacidad de A Coruña para albergar un organismo pionero a nivel europeo”, sobre todo porque cuenta con “un fuerte ecosistema empresarial y de investigación alrededor de la inteligencia artificial”.

Formación y ubicación. La alcaldesa recordó que A Coruña cuenta “no solo con el grado de Inteligencia Artificial, sino con la primera facultad de Informática de Galicia”, lo que permite tener “un ecosistema universitario de referencia vinculado a las nuevas tecnologías”.

Los integrantes del Nodo de Inteligencia Artificial identificaron 200 indicadores para analizar las propuestas de las ciudades gallegas —Santiago y Ourense se mostraron interesadas, pero quedaron fuera— y elegir la ganadora. En este caso, la de A Coruña. Uno de esos indicadores era el inmueble propuesto para albergar la agencia, por lo que Inés Rey apuntó ayer que La Terraza, en Méndez Núñez, es la opción elegida por ser “un edificio céntrico, emblemático y operativo, con espacio suficiente, y de valor singular”.

Destacó otros aspectos que fortalecen la candidatura, como los Museos Científicos, las exposiciones, los foros —Ecosystems 2030 ha elegido A Coruña como sede permanente— y los avances en Inteligencia Artificial que se consiguen desde el Hospital Universitario de A Coruña, “un referente en numerosos campos de investigación”.

Unión. El presidente de la Xunta comentó que “la competitividad no es mala”, refiriéndose a la carrera en la que participaron las ciudades gallegas para elegir la candidatura final de Galicia. Defendió que el Nodo de Inteligencia Artificial hizo un “gran esfuerzo” para hacer una “valoración objetiva” y decantarse por “la más fuerte de las candidaturas”. Una decisión, comentó Abalde, a la que se llegó “de forma unánime”. “Es la candidatura de Galicia”, concluyen.