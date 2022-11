El jardín de San Carlos reabre y recupera su trazado del siglo XIX

El jardín de San Carlos reabrió ayer al público, tras unas obras de reforma prorrogadas en dos ocasiones y que se iniciaron en diciembre del año pasado. Los trabajos han recuperado el trazado dispuesto en 1834 por el gobernador Francisco de Mazarredo, del que se ha incluido una estatua: ocho parterres en círculo en torno a la tumba de John Moore.

Antes de esta reforma los parterres se habían reducido a siete, y no eran simétricos. Los actuales, explicó ayer la alcaldesa, Inés Rey, durante la inauguración de la instalación, recuperan la “esencia” de “jardín botánico” que tenía en el siglo XIX, y las especies plantadas en ellos evocan ocho regiones: Australasia, América del Sur, América del Norte, Europa, África, Asia Tropical, Asia Templada y Galicia. Se han eliminado los cierres para que el público pueda acceder, y también se han renovado las lanzas de hierro que los flanquean. También se ha “mejorado la composición botánica” y renovado los arbustos, si bien algunos usuarios echaron en falta especies como un boj.

Durante la obra se talaron tres olmos afectados de grafiosis, de los que no se han retirado las raíces para no afectar a las de otros árboles. Rey señaló que se traerán tres plantas nuevas inmunes a esta enfermedad, pero que será a finales de diciembre o inicios de enero porque la plantación se debe hacer con clima frío. No se ha decidido su porte.