“Me llama mucho compartir experiencia con compañeros de toda Europa”

Estudiante de segundo curso de Derecho Bilingüe en la Universidade da Coruña (UDC), Alfonso Martínez es embajador de la Oficina Europea de Selección de Personal durante este curso 2022-2023, desde donde informa de las oportunidades laborales en las instituciones de la Unión Europea (UE).

¿Cómo surgió la oportunidad de ocupar este puesto?

Un poco de casualidad. Recibí la convocatoria por el correo electrónico de la Universidad. Me interesaba mucho el tema y me apunté por probar. No esperaba que me eligiesen a mí.

¿Cuál es la labor de la oficina?

Difundir las oportunidades de empleo de las instituciones de la Unión Europea. Para ello, realizamos charlas y conferencias en la Universidad, damos información en redes sociales y tenemos presencia en medios de comunicación. Son eventos abiertos a todo el mundo, no solo a la comunidad universitaria, porque es algo que puede beneficiar a cualquier ciudadano.

¿Qué le llamaba la atención de esta oficina para querer forma parte de ella?

Sobre todo, el factor internacional. Al haber podido estar fuera viviendo en Estados Unidos e Irlanda, me desenvuelvo bien con el inglés. Es algo que me llama muchísimo, estar fuera y compartir experiencias con compañeros de toda Europa. Tener la oportunidad de trabajar allí por medio de la Unión Europea es algo que, más o menos, tenía en mente. No es mi opción principal, pero es algo que voy a intentar conseguir para el futuro.

¿Está en contacto con otras oficinas?

Sí, colaboramos con otros embajadores del resto de España. Yo no me quiero quedar solo en A Coruña. Intentamos llegar a toda Galicia para difundir esto al máximo. Tengo algún proyecto en mente para ir a institutos y explicar todo esto.

¿Cree que esas oportunidades laborales, en ocasiones, paran desapercibidas por falta de información?

Sí. Por lo menos, en los centros hay muy poca información. A mí en el instituto nadie me habló de la Unión Europea. Ni se menciona. Es algo que no se da a conocer.

¿La oficina pretende cambiar eso?

Sí, para dar oportunidades y, sobre todo, adelantar tiempos. Es una oportunidad que existe y cuanto antes lo sepas y tengas conocimiento de ello, más tiempo tienes para sacarte los títulos que te piden, saber qué hacer para destacar tu currículum sobre el resto, aprovechar el tiempo y viajar. Si no es como una bola de nieve en la que se van acumulando cosas y no da tiempo a nada. Creo que esto puede ayudar mucho, a darle una idea a la gente de a lo que se puede dedicar. Incluso todo lo contrario, saber que eso existe, que está ahí pero que no es lo tuyo y así centrarte en otra cosa.

¿Qué titulaciones pueden aspirar a estos puestos?

Todas. En eso insistimos un montón. Necesitan gente, así que vale para cualquier graduado de cualquier facultad. Se busca todo tipo de perfiles porque tratan muchísimos temas. No solo se necesitan abogados o economistas, también ingenieros y científicos. Es importante lo que hacemos para que la gente también sepa esto. Suele haber visiones muy cerradas, como si esto solo valiese para estudiantes de Derecho y Económicas. Todo el mundo se puede beneficiar de esto.

¿Qué destaca de estas oportunidades laborales, además del componente internacional?

Buenas condiciones laborales, buen salario y, sobre todo, trabajar para toda Europa, no solo para una compañía privada. De esto se pueden beneficiar los más de 450 millones de habitantes que viven en la Unión Europea. Trabajar para algo grande es un factor importante, al menos para mí. Me motiva mucho.

Además, ¿abre puertas?

Sí. Y, sobre todo, dentro de la institución. Es algo que yo no sabía, pero hay muchísima rotación de puestos de trabajo. Si consigues la plaza fija, hay cursos de formación interna, idiomas y administración para ir moviéndote. No estás encajado en una oficina siempre, tienes la posibilidad de ir moviéndote. Aunque está concentrado en Bélgica y Luxemburgo, hay delegaciones por toda Europa y casi por todo el mundo. Incluso en Galicia. Yo no tenía ni idea, pero hay muchas oportunidades.

¿Dónde le gustaría ir?

Yo voy a donde me lleven, me adapto a cualquier sitio. Me gustaría ir a Bruselas por una temporada, pero también otros países del mundo. Asia me atrae un montón, Bangkok es la ciudad más espectacular en la que he estado en mi vida, es como un mundo paralelo.