“En el ‘Prestige’, los políticos hicieron lo peor que se espera de ellos: mentir y desentenderse”

El periodista Fernando González, Gonzo, tripulará a los mandos del Salvados de este domingo una retrospectiva sobre la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Galicia, el accidente del petrolero Prestige. Lo hará de la mano de un rosario de testimonios que vivieron los sucesos en primera línea. El periodista participó este jueves en el preestreno del programa, en el edificio Palexco de A Coruña.

Advierten de que todavía tienen que tirar de algunos hilitos.

Sí, eso nos lo dejó botando hace 20 años Mariano Rajoy, pero sí hay algo de verdad. No va a ser una voz en off contando lo que pasó, son dos o tres protagonistas de cada uno de esos momentos quienes nos lo van contando. Nos interesan mucho las intrahistorias. Sabemos por qué Rajoy dice lo de los hilitos de plastilina, que hasta ahora no se había contado; si Rajoy había visto o no el vídeo que llegó los informativos. Nos cuentan que el sale a decir eso sin saber lo que estaba saliendo de ahí, y que la expresión que dijo cuando vio la imagen no era emitible. Excepto los responsables políticos, que no quisieron salir a hablar ninguno, a excepción del conselleiro de Pesca, López Veiga, el resto son personas que estuvieron en primera fila: fuimos a Filipinas a hablar con el que era el jefe de la tripulación, nos fuimos a buscar al capitán Apóstolos Mangouras, a Serafín Díaz, que es el que baja al barco por orden de Capitanía a decirle a Mangouras que encienda los motores. Qué decisiones se tomaron, quién las tomó.

¿Es un ejercicio de memoria histórica, más que una revisión?

Sí, porque vimos que había mucha actualidad en lo que pasó hace 20 años. Hasta ese momento no nos habíamos encontrado con un gobierno que mintiese tan claramente sobre algo que era fácil de comprobar, o que un movimiento ciudadano como el Nunca Máis fuese criminalizado, tratado de batasunos, de terroristas. Aquello que fue salvaje y que indignó tanto, sin embargo, se mantuvo como una forma de hacer política hasta hoy. Hoy hablamos de fake news: la comunicación que hizo el Gobierno durante todos aquellos meses fue una loa a las fake news, desinformación, control de los medios públicos. Hay una parte en la que nos vemos reflejados como sociedad. Muestra bien las relaciones poder-ciudadanía cuando las cosas vienen mal dadas, cuando como ciudadano miras para arriba y no solo no te echan un cable, sino que además te mienten a la cara.

Los que tomaron parte en aquella gestión corrieron suerte dispar. Rajoy puso cara a aquella mentira y llegó a presidente. A Fraga le costó la Xunta. ¿López Veiga sigue defendiendo aquellas decisiones?

Todos los que participaron y defendieron de forma pública aquellas decisiones las siguen defendiendo. López Sos, que era el Director General de Marina Mercante, es autor de una frase terrorífica: “a veces tengo la esperanza de que venga otro Prestige para demostrar que lo que hicimos aquella vez es lo que deberíamos hacer otra vez”. Veinte años después siguen defendiendo que hicieron lo correcto. López Veiga defiende que fue mejor que el chapapote llegara a 800 kilómetros de costa gallega que no solo a una ría. Personas como Serafín Díaz, sin embargo, que ejecutó las órdenes necesarias para alejar el barco de la costa, cuando le preguntas hoy te dice que no. Y es un hombre que sabe que las órdenes que ejecutó acabaron provocando una catástrofe. Son estas personas que están en primera fila las que te van contando quién tomó las decisiones. Contamos con dos periodistas, Pereiro y Cortizo, que conocen el caso y te van dando el contexto.

El diputado del PSOE Antonio Miguel Carmona dijo de cara a las Generales de 2004: “tenemos margen, y si no, hundimos otro Prestige”. Al PSOE se le acusó de oportunista con la catástrofe. ¿Lo fue?

Por supuesto. La política no pierde oportunidad de arrimar el ascua cuando le interesa. Hubo declaraciones de todo tipo, hubo una del alcalde de Muxía que decía: “ojalá un Prestige todos los días”, por la cantidad de dinero que acabó cayendo ahí. La sociedad gallega, en ese sentido, se mostró tal y como es, moito mexan por nós, y no: a la primera que vio cómo nos estaban mintiendo se montó la mayor manifestación de la historia de Galicia y probablemente el mayor movimiento ciudadano que ha habido aquí. Y los políticos hicieron lo peor que se espera de un político: desentenderse, irse de caza, mentir al ciudadano, y utilizar la gestión para cosas como cargarse a Cuiña y que el PP de Galicia dejase de ser un dolor de muelas.

Rescatan al capitán, Apostolos Mangouras, el único condenado y para muchos, el gran cabeza de turco. ¿Se repite ahora la historia con el maquinista del Alvia?

Un de las cosas que más me gusta del documental es que recuperamos las comunicaciones entre Mangouras y la torre de Salvamento. A Mangouras se le acusa de desobediencia por no permitir el remolque del barco. Esas frases fueron malinterpretadas, y se escuchará en el programa cómo lo dijo y lo que estaba diciendo. Él no dice que no va a obedecer al remolcador; sino que el remolcador no le obedecía a él, sino al armador. Cualquier capitán con los que hemos hablado dice que Mangouras hizo lo que tenía que hacer: salvar al barco, y sabía que el barco se salvaba si lo llevaban a un puerto refugio. Cualquier poder, cuando ve que puede tener responsabilidad sobre una catástrofe, lo que busca es el chivo expiatorio, y normalmente suele ser el último en la cadena: el capitán del barco, el maquinista del tren. Cuando a Mangouras lo traen en helicóptero, se convoca en el aeropuerto a los medios para que pudiese sacar la foto de dos guardias civiles llevando al capitán. Hay un remolcador contratado por el Estado que cuando llega al barco se pone a negociar con el propietario a ver si le saca más pasta que al Estado. Quien engañó, tergiversó y tomó una decisión que era difícil de defender fue la administración, no el capitán.

Una de las grandes consecuencias del Prestige fue el puerto exterior de Punta Langosteira, llamado a sacar a los petroleros de la ría en una costa que ya había sufrido el Casón, el Urquiola o el Mar Egeo. ¿Estamos hoy mejor preparados?

No lo sé, probablemente. El problema, dada la orografía gallega, es que meterlo en un puerto significaba meterlo en un entorno muy limitado, que sabes que va a quedar muy contaminado durante mucho tiempo. Si ese puerto refugio tú lo tienes en mar abierto y no lo tienes cerca de la población, es relativamente más fácil de tomar esa decisión. Ahora: otra vez hemos tenido que esperar a una catástrofe para tomar decisiones como que no puedan circular cerca de la costa barcos monocasco, como se hacía ya en Francia, sabiendo esa ristra de casos previos. Lo que es cierto es que, desde el Prestige, no hemos vuelto a tener un caso semejante, y eso es algo que por ahora podemos decir que cambió gracias al Prestige. Tengo mis dudas de cómo se haría hoy, porque lo que hizo ver aquello es que no puedes confiar en la racionalidad de las decisiones que se toman con criterios políticos.