La alcaldesa, Inés Rey, presentó ayer la reforma del jardín de San Carlos, que cambia su configuración, y señaló que espera que el espíritu de Lady Hester Stanhope, la novia de John Moore, siga encontrando “cada noche” el camino a la tumba del militar, declaración realizada en tono jocoso, lo que nos lleva a reflexionar sobre el poco interés que ponen nuestros políticos en los ciudadanos ya muertos y a los que no pueden pedir el voto (aunque la susodicha estantigua es, desde el Brexit, visitante ilegal, y a buen seguro no paga IBI). El parque permanece cerrado por las noches, lo que no le fastidia tanto a Hester por ser inmaterial. ¿Es esto movilidad sobrenaturalmente sostenible? Creemos que sí.