La cuenta de Twitter My Football Shirt (Mi camiseta de fútbol, para las víctimas de las leyes de educación españolas), perteneciente a un coleccionista londinense, ha incorporado estos días cuatro camisetas del Deportivo de 1996-1998, recibiendo varias ofertas de compra en inglés y español. También el comentario de un internauta que se limitó a escribir “dame una”, que no nos parece la mejor oferta negociadora pero tiene la virtud de ser directa. El motivo de la inclusión en esta sección, por supuesto, es abrir el debate sobre la licitud de que nuestro patrimonio histórico deportivo esté en manos extranjeras. ¿No reclama Grecia los mármoles del Partenón? ¿No piden arqueólogos egipcios que la piedra Rosetta vuelva al país de los faraones y Al-Hákim bi-Amrillah? ¿A Irak, no hubo que devolverle los tesoros de Grisú? Adoptemos la misma postura y quejémonos.