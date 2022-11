Estrella Galicia inicia una de las mayores plantas de cerveza de Europa para dar un “salto” exportador

La compañía coruñesa Hijos de Rivera, fabricante de Estrella Galicia, inauguró este viernes en el polígono de Morás, en Arteixo, las obras de su nueva fábrica. Aspira a ser capaz de producir, tras varias fases de ampliación, 1.000 millones de litros de cerveza, el doble de los que llegará a generar la planta de Agrela, en A Coruña, con las ampliaciones en curso, y el presidente ejecutivo de la corporación, Ignacio Rivera, explicó que será “una de las fábricas más sostenibles, modernas y grandes del continente europeo”, con una inversión global de 400 millones de euros. Con su amplia capacidad permitirá “ese salto tan deseado, tan codiciado y tan soñado que es la internacionalización de nuestro grupo”.

Rivera, que plantó simbólicamente un árbol con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que el grupo ya está “actuando en más de sesenta países” pero con sus instalaciones actuales “no podíamos afrontar este proyecto de internacionalización”. La primera fase de la nueva planta, con una capacidad para manufacturar unos 300 millones de litros y una inversión de 189 millones de euros, empezará a construirse el mes que viene y estará disponible en marzo de 2024. La rapidez es necesaria pues “estamos muy justos y necesitamos que esté lista” para atender al mercado, afirmó Rivera, cuya empresa está edificando también una fábrica en Brasil. Para el resto de fases, indican fuentes de la compañía, no hay todavía plazos de obra.

El presidente de Hijos de Rivera defendió que la localización de este proyecto en Arteixo responde al “indudable compromiso” de la compañía, nacida en 1906 en A Coruña, con “nuestra tierra”. Admitió que hubo “tentaciones” de buscar una ubicación fuera de Galicia, con “ofertas de otras comunidades”, que ofrecían “ventajas logísticas y de implantación mejores”, pero señaló que “la familia”, los accionistas descendientes del fundador de la corporación, “nunca ha dudado” de quedarse. “Nuestra filosofía es hacer un proyecto en nuestra tierra”, defendió Rivera.

Al igual que otras instalaciones del grupo, la planta será “cero emisiones” y buscará usar energía limpia y ahorrar agua. Esta vendrá desde el embalse de Cecebre para poder utilizar el mismo producto que en Agrela, uno de los motivos que llevó a situar la instalación en Morás. “Era muy importante que el agua de Cecebre llegase allí, conseguiremos hacer un acueducto”, defendió Rivera. También influyó el acceso al puerto exterior de punta Langosteira, un muelle, según la documentación de la compañía, que se considera “estratégico” para su expansión internacional y está próximo a Morás.

En las siguientes fases de ampliación la compañía prevé incluir un departamento de biotecnología, con experimentos “disruptores” como los “cultivos hidropónicos” (con las plantas creciendo en agua, sin estar plantadas en tierra) que le permitan hacer “nuestro propio lúpulo” en las instalaciones de una fábrica para la que se reservan 47 hectáreas.

Sobre esta cuestión, Alfonso Rueda señaló que para los “planes de expansión, de investigación y desarrollo (I+D)” que tiene Estrella Galicia “necesitan” los fondos europeos Next Generation. La compañía presentó el año pasado un proyecto de 256,2 millones de euros para una instalación de I+D alimentario que aspiraba a ayudas europeas. El presidente de la Xunta instó al Estado a desbloquear los programas Perte que gestionan los fondos Next Generation, en particular el agropecuario. “Avanza el calendario y nada sabemos”, denunció.

El presidente gallego reivindicó la labor de los técnicos de la Xunta para permitir el proyecto y la importancia de las “empresas familiares” como Hijos de Rivera en la economía gallega, así como la labor de los empresarios que no se deben ver como “enemigos” de las administraciones y que “crean riqueza”. Hijos de Rivera, señaló, es “marca Galicia”, y afirmó que le gustan tanto la marca como “los productos”.

En la inauguración también estuvieron presentes el vicepresidente primero y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde; la conselleira de Medio Ambiente y Territorio, Ángeles Vázquez; y el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, que defendió que esta es una “de las inversiones más importantes” en el municipio y que “consolidará” su futuro económico. Según afirmó, impulsará a Arteixo con la creación de puestos de trabajo, de riqueza y de infraestructuras de abastecimiento, de las que se beneficiarán las localidades próximas.

El inicio del proyecto llega casi cuatro años después de que se anunciase por primera vez. El parque empresarial, promovido por la Xunta, vendió el terreno a Hijos de Rivera en junio de 2019, por 22,2 millones, en la que fue la mayor venta de suelo empresarial realizada por el Gobierno gallego hasta ese momento. Realizó una adjudicación directa al designar la iniciativa como proyecto sectorial singular. El Concello aceptó pagar los tres millones que costará el acueducto desde Cecebre a la planta, que construirá la Xunta, e Hijos de Rivera se comprometió a mantenerla abierta, al menos, 30 años.