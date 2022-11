Las lluvias de octubre y noviembre acercan a la comarca al fin de la prealerta por sequía

Las precipitaciones de las primeras semanas del mes pasado y también las borrascas previstas para los próximos días hacen augurar que se puedan levantar las prealertas tanto de sequía como de escasez. La Oficina Técnica da Seca, que es un organismo que depende de la Xunta, se reunirá la próxima semana para realizar un nuevo análisis de la situación de los embalses de la demarcación Galicia-Costa, para analizar si puede “dar por superada” la situación, decretada en septiembre de este año, según han informado fuentes de Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

En el último informe de Augas de Galicia sobre el estado de los embalses que data del 31 de octubre, Cecebre estaba a casi un 47% de su ocupación, en el anterior, del 24 de octubre, estaba al 40%, y en el del día 17, dos puntos por debajo, al 38%. En la última reunión, los miembros de la Oficina Técnica da Seca comprobaron que las “lluvias registradas en las primeras semanas de octubre habían contribuido a paliar la situación de sequía prolongada que vive Galicia” y constataron que las “previsiones favorables ante las nuevas borrascas esperadas”, de modo que, si las lluvias no remiten, el pronóstico es “optimista” porque se calcula que habrá precipitaciones importantes en los próximos días. Para que se levanten o no las prealertas, los técnicos han de tener en cuenta varios factores, no solo las lluvias sino también el volumen de agua embalsada y los caudales circulantes, por lo que la decisión no depende solo de las borrascas.

En el informe del 5 de septiembre, el último antes de que se declarase la prealerta por sequía, la ocupación de Cecebre estaba al 55,57% y siguió bajando durante semanas. El director general de la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira, remitió a Augas de Galicia una carta en el mes de septiembre en la que le exponía como solución, en caso de que la sequía se prolongase mucho más tiempo, la captación de agua “por medios mecánicos” del lago de As Encrobas, en Cerceda, muy cerca del cauce del río Barcés, que desemboca en la presa.

El hecho de que existiese esta alternativa favoreció que la Xunta estuviese menos preocupada por el área de A Coruña que por otras de Galicia, ya que la cercanía de As Encrobas facilitaba el acceso al recurso hídrico en caso de una sequía prolongada.