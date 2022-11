La Bien Querida: “Aunque parezca que todos mis temas son iguales, de amor, son de diferentes matices”

Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1973) ha hecho carrera artística en la música con el sobrenombre de La Bien Querida, con el que ha firmado media docena de discos ya publicados. Este mes presentará un nuevo álbum, Paprika, en el que incluye sones caribeños y latinos. Este viernes dará un concierto a las 21.30 horas en Palexco dentro del ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos, al que incorporará las dos canciones de Paprika que ya ha adelantado.

Entre los nuevos temas está La perra del hortelano, en el que canta “Soy mi peor enemigo / Soy buena, soy mala / Soy todo, soy nada”.

Habla de la montaña rusa emocional que en el fondo son todos los seres humanos. Todos somos buenos y malos, altos, guapos y feos: todo está dentro de nosotros, depende de la situación. Nada es blanco y nada es negro, vivimos en los grises.

¿Esta dualidad será uno de los temas del disco?

Pues sí. Este es el primer tema del disco, y el álbum habla un poco del hombre y la mujer contemporáneos. Somos celosos de nuestra libertad y autonomía, pero todavía somos capaces de renunciar a esa libertad por la pasión amorosa. Va un poco de eso: deseos, fantasías, pasiones…

La pasión amorosa es el tema de su anterior disco, Brujería, y muchos otros. ¿Cada uno intenta explorar una faceta diferente?

Lo intento, lo intento. También depende del momento en el que me encuentre. En este disco hay canciones con mala leche, lo que en Brujería no lo había.

¿Por experiencias?

Por experiencias, vivencias... Hemos pasado una pandemia, hemos vivido muchas cosas.

¿Su aproximación es optimista o pesimista?

Soy bastante realista (ríe). Ni demasiado optimista ni demasiado pesimista.

¿Y cómo lleva eso a la música y la pintura, que también practica?

Intento ser sincera con lo que siento en ese momento: lo que intento con mis canciones, primero, es gustarme a mí misma para intentar gustara los demás. Si ya me gusta a mí, y no gusta a los demás, algo que tengo.

¿Busca equilibrar lo que le gusta y lo que cree que tendrá éxito?

Lo más importante es que te guste a ti. Si no... Cómo vas a defender algo que no te gusta y que crees que va a gustar a los demás. Es muy difícil, eso. Y pasa, en la vida, en general. Si vas a empezar una relación con alguien y tú no te gustas, tienes que intentar gustarte, como sea. Y luego gustar a los demás. Primero nos tenemos que querer.

En Paprika introduce ritmos caribeños y latinos. ¿Por qué?

No lo había explorado todavía. No todas las canciones son así, pero algunas tienen inspiración latina. Pero dentro de mi rollo, tampoco se me ha ido la cabeza. Son mis canciones, pero vestidas de forma diferente. Para cada disco me meto a hacer esa historia. Es como un juego para mí, para divertirme.

¿Juego porque es un reto, o porque le da nuevas herramientas?

Me da nuevas herramientas, y luego para mí es un reto y me divierte. Si sacara todos los discos pop-rock me aburro un poco. Brujería es un poco más homogéneo, sonidos muy de película. En este, dentro de que son mi melodía, mi voz y letras, cada canción adquiere un traje diferente, y bastantes tienen ritmos latinos. Dentro de que es pop, vamos.

¿Y cuáles son las fuentes de inspiración para las canciones?

El cine es bastante inspirador para mí, junto las vivencias y la música. Es un arte completísimo, tiene parte visual, música, está todo.

En A Coruña actuará en formato de dúo acústico.

Tengo dos formatos, banda y este, y me contratan de una forma u otra dependiendo de la ocasión. El dúo es más íntimo. Con él interpreto canciones que con el grupo no he tocado nunca, temas que se han quedado como enterrados en los discos, como La pieza que me falta. Es más relajado. No hay tanta presión, con el grupo hay que estar pendiente de un montón de cosas, hay muchas personas en el escenario.

¿Cuáles son los planes a futuro?

De momento Paprika sale el 18 de noviembre. Intentaré presentar el disco, y a ver qué me trae la vida. Me voy dejando llevar y la vida me va trayendo cosas. Estos últimos años he hecho canciones para series, también he hecho de actriz, he protagonizado un cortometraje y algún papel en alguna serie... Voy explorando diferentes cosas que la vida me va trayendo, e intento no perder ningún tren.

¿Es muy diferente componer a realizar canciones por encargo o versiones, como la de Resistiré que realizó para Élite?

Pues sí. He hecho muchas versiones, para Élite por ejemplo, y cuando tengo que hacer una canción propia el director me da una temática y me centro en ella. Siento menos presión, porque da igual que me repita. En mis discos, aunque parezca que todas las canciones son iguales porque todas hablan de amor, son diferentes matices de este. Cuando me encargan algo no tengo la presión de no repetirme, estoy un poco más libre.