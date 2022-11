Cuando miran hacia abajo desde el escenario, ¿qué ven? ¿Al público que ha ido creciendo con ustedes o a gente joven que les acaba de descubrir?

Curiosamente, estamos muy soprendidos para bien porque, después de llevar tanto tiempo de gira, la gente sigue acudiendo muchísimo a nuestros conciertos. Este año llevamos casi 150 y es una gozada ver que están repletos y nos alegra mucho ver que hay gente de todas las edades, algunos muy jóvenes, de habernos escuchado gracias a sus padres o a sus hermanos y es muy bonito.

En cuarenta años ha cambiado mucho el mundo de la música, ¿es más fácil para ustedes hacerse con un hueco en la industria porque ya tienen a un público consolidado o es más complicado por la cantidad de oferta y porque han cambiado los hábitos de consumo de música?

Yo creo que para nosotros, como tenemos nuestro nombre, es más fácil. Formamos parte de la vida de la gente de nuestra quinta. Por lo que sea, somos un grupo que ha caído en gracia y que nos ha escuchado mucho. Las redes sociales e internet no engañan porque ponen las visualizaciones y las escuchas y La Guardia siempre está ahí. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros números y resultados. Nosotros lo tenemos más fácil que la gente que comienza, porque está todo muy abierto. Antes, para ir a una televisión nacional, teníamos que hacer muchas autonómicas, entrevistas... Ahora todo funciona por los likes y por ese tipo de cosas.

¿Es posible captar público nuevo con canciones antiguas?

Con las canciones de antes es más fácil, porque la gente se encarga de transmitirlo con el boca a boca, así hemos funcionado siempre nosotros, de que hablen bien de nosotros después de un concierto y de que hablen de nosotros, porque no somos un grupo que esté todos los días en televisión, ya nos gustaría. Tenemos muchos seguidores y cuando sacamos una canción, la verdad es que la mitad de la promoción la tenemos hecha. A gran escala hay que trabajárselo mucho.

¿Se aburren de cantar Mil calles llevan hacia ti o Cuando brille el sol, que son grandes éxitos de su carrera y que seguro que les pide el público cuando va a sus conciertos?

No, para nada, al revés, estamos muy orgullosos de ellas. Tenemos una fórmula para no quemarnos y para no quemar las canciones que es no ensayar nunca. Te puedo garantizar que no hemos ensayado ni un solo día con esta formación que tenemos y llevamos quince años o más sin pisar un local de ensayo físico. Con esta formación empezamos en 2003 o 2004, creo que quedamos para ensayar el primer día y nada más. Además, ahora, la mitad de la banda vive en Madrid y la otra en Granada, así que, no tenemos ni local.

¿Y cómo hacen con las canciones nuevas?

Cuando montamos las canciones nuevas para el disco que estamos grabando, lo que hacemos es ensayar cada uno en su casa y, después, nos juntamos en los conciertos, en la prueba de sonidos o en el hotel, y tocamos un ratito por encima y ya está. Cuando salimos en directo nos enfrentamos a la canción como si fuera la primera vez. Eso hace que para nosotros sea muy emocionante tocar en directo. Es más divertido. Yo digo muchas veces que, cuando nos pagan lo hacen por las esperas y por los viajes, porque el concierto es una cosa satisfactoria para nosotros.

Hace dos años, cuando estábamos encerrados en casa por la pandemia y sin saber muy bien cómo iba a evolucionar el coronavirus, ¿confiaba en que tendría la agenda con más de un centenar de conciertos?

No, pero es lo que tiene la vida, que nunca sabes qué te va a deparar para bien o para mal. De repente estábamos encerrados, los músicos lo estábamos pasando mal, como la gente que teníamos al lado, las opciones eran poquitas y las obligaciones muchas y, encima, nos juntábamos para dar ánimo a la gente, y quedábamos para hacer una canción online y para dar ánimo a la gente. Fue bastante difícil. No imaginábamos que ahora se podría seguir haciendo música y que la gente se iba a recuperar tan bien, aunque nos está costando, todos tenemos que arrimar el hombro para hacer del mundo un lugar mejor.