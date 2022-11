Definición: s. f. Proceso polo que se desenvolven e se lanzan ao mercado novos produtos, servizos e tecnoloxías que reducen o impacto global sobre o medio ambiente. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras e expresións relacionadas: Patente: documento oficial que garante a propiedade dun invento ou o dereito exclusivo de explotación. Desenvolver: facer que algo pase dun estado a outro máis perfecto, teña maior actividade, adquira maior importancia. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no eido do naturalismo?: Aínda que a palabra innovación, dentro do ámbito da economía, e co sentido de avance tecnolóxico nos procesos de produción, foi acuñada hai máis de cen anos polo austro-estadounidense Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), é a finais do século XX cando se vén empregando de xeito recorrente. Moitas veces innovación vincúlase á expresión desenvolvemento económico, e máis recentemente ás siglas I+D+i (investigación, desenvolvemento e innovación), se ben esquecen a sigla S de sostibilidade, no sentido ambiental da palabra. En efecto, o naturalismo vén criticando desde hai décadas que o desenvolvemento económico se faga a expensas da conservación da natureza, comprometendo os seus servizos ecosistémicos (que a miúdo son máis valiosos que os derivados dese desenvolvemento económico que os estragou).

Por que está en auxe esta palabra?: No que vai de século XXI, a ecoinnovación vén paliar parcialmente os efectos perniciosos do desenvolvemento económico, engadindo ese S para crear un I+D+i+S imprescindible para a conservación do medio natural. Coa ecoinnovación procúrase a optimización de todas as fases de produción, modificando patróns para facer un uso eficaz dos recursos naturais, en tres vertentes: o (re)deseño de novos produtos e servizos (ecodeseño), a optimización dos procesos produtivos e a mellora dos procedementos de xestión empresarial. Un exemplo de ecodeseño é o desenvolvemento das turbinas eólicas sen aspas, mediante os principios físicos da aeroelasticidade e a resonancia. Estas turbinas de alto rendemento minimizan as friccións e danos mecánicos propios dos aeroxeradores con aspas, e o impacto sobre as aves e morcegos é nulo, xa que non existe o risco de colisión; ademais, o impacto visual e sonoro é moi pequeno. No referente á optimización dos procesos produtivos, existe un acendido debate acerca do futuro do monte galego, suxeríndose a deseucaliptización do mesmo e a procura doutro modelo de aproveitamento madeireiro baseado en especies autóctonas. Neste senso, a mellora nas técnicas de selección de individuos e cultivo grazas á florecente biotecnoloxía forestal europea está a lograr que árbores nativas como os bidueiros (xénero Betula) e os freixos (xénero Fraxinus) acaden uns rendementos competitivos no seu crecemento (medido en metros cúbicos de madeira por hectárea e ano). En relación con isto, e xa mencionando a terceira vertente da ecoinnovación, a xestión empresarial debe ser audaz e considerar a opción de deixar vellos modelos produtivos, como é o caso dos lesivos aeroxeradores con aspas na produción eólica e os controvertidos eucaliptos na industria forestal, para abrazar ese necesario I+D+i+S.