“La fotografía y el cine son hoy los soportes básicos del arte y la cultura contemporáneas”

Tres mujeres Magnum: Eve Arnold, Inge Morath y Cristina García Rodero exhibe en la Fundación Luís Seoane desde esta semana, y hasta el 15 de enero, parte de la obra de tres brillantes artistas de la fotografía, de las pocas integrantes femeninas que ha tenido la prestigiosa agencia Magnum de fotoperiodismo. La exposición llega a A Coruña tras casi un año de recorrido por España. Su comisaria es Rosa Olivares (Madrid, 1955), periodista, crítica y especialista en arte contemporáneo, que a partir de las imágenes de estas fotógrafas reflexiona sobre la repercusión del arte en la sociedad.

Arnold, Morath y García Rodero. ¿Qué tienen de especial sus fotografías para que ellas fueran parte de la agencia Magnum?

La vida es un cúmulo de casualidades y cosas fortuitas. Por ejemplo, Inge Morath era una emigrante de la Segunda Guerra Mundial que pertenecía a una familia culta y hablaba nueve idiomas. Era amiga de muchos fotógrafos emigrantes, escribía, y en París conoció a Cartier-Bresson, uno de los fundadores de Magnum. De su mano entró en la agencia para hacer labores de archivo. Eve Arnold, también con familia emigrante judía, entró como laboratorista. Ninguna hubiera podido entrar como fotógrafa, porque la fotografía de prensa es un territorio machista, a pesar de que hay excelentes corresponsales de guerra mujeres, como Lee Miller o Sylvia Plachy. Cristina García Rodero es otro mundo: entra en Magnum cincuenta años después y es una de las mejores fotógrafas de prensa del mundo, aclamada por sus propios compañeros, con un punto de vista muy cercano a la gente que fotografía; ella no es una fotoperiodista, es una artista.

¿Aportaron las tres a Magnum algo de lo que carecía la agencia?

No lo sé. Magnum se adaptó a los tiempos. Sus fotógrafos han sido grandísimos, hombres y mujeres. Gracias a ellos (Capa, Larraín, Meiselas, Cartier-Bresson…) se forma un grupo de fotógrafos que decide sobre su propia obra: lo que hace, cómo lo hace y a quién se lo vende y a qué precio. Ese control es un gesto de autor, de artista, y vivir de la fotografía no es fácil.

¿Querían convertirse en artistas?

No, su objetivo era ser independientes. Cartier-Bresson era un artista, Capa no tanto, pero sus actitudes eran más creativas. Buscaban no depender de las grandes empresas periodísticas.

¿El sello identificativo de Magnum es permanente y reconocible?

Cada época ha tenido uno. Sus fotógrafos son geniales, de todo tipo, y eso es muy difícil de conseguir. Magnum no tiene una marca de empresa, tiene la marca de sus fotógrafos, que conviven gracias a pertenecer a Magnum, pero cada uno es libre y hace su propio trabajo. Hoy hay un documentalismo más libre y joven, de más color.

La fotografía, no solo el fotoperiodismo, ¿es más de hombres que de mujeres?

Como casi todos los campos, salvo la maternidad, los cuidados, la enfermería o la enseñanza básica. La fotografía de guerra es masculina, porque, ¿quién va a una guerra?; los hombres. A las mujeres no nos interesa la guerra, no jugamos en ese terreno. Es un estereotipo que la realidad define. Pero lo que es cierto es que la fotografía ha sido para la mujer una de las vías de difusión artística más grandes, muchas radicalmente importantes en las vanguardias, tanto en el documentalismo como en el ámbito artístico.

¿Qué distingue una buena fotografía de una gran fotografía?

El que mira por el objetivo. Lo que importa no es el ojo hacia afuera sino el ojo hacia el cerebro, la memoria y el conocimiento. Yo no recomiendo a los estudiantes que aprendan técnica, sino que vayan a museos, que lean sobre arte, que vean cine… eso enriquece la memoria retiniana y alimenta un archivo de imágenes que nutre nuestra capacidad visual. La historia de la religión y del cine están contadas en imágenes.

¿La fotografía es un arte contemporáneo mayor o menor? ¿Tiene la consideración que merece por la fuerza que tienen las imágenes en nuestros días?

Creo que tiene el rango similar a la pintura en cuanto a imagen estética. No importa la técnica, que puede ser realista o abstracta. La ventaja que tiene la fotografía es la inmediatez de poder contar algo; el inconveniente es el de hacer creer a todo aquel que tiene una cámara que puede contarlo bien. No lo hace cualquiera. Fotografiar un pimiento no va a cambiar la perspectiva del mundo ni es nada mágico, pero hacerlo como lo hizo Edward Weston no lo puede hacer nadie igual, hay algo más en ello que el 99% de la gente no tiene.

Hoy oímos decir que cocinar es un arte, que la publicidad es un arte... ¿Lo es cualquier cosa?

Hoy cualquier tipo es político. ¿Es Ayuso como Churchill? Este ganó una guerra, aquella habría creado un cataclismo mundial. Vivimos en una sociedad que desprecia los valores importantes. El toreo no es un arte, es un crimen. El fútbol no es un arte, es un juego brillante. La cocina es un oficio que puedes hacer muy bien o muy mal. Se dice que una persona es artista cuando supera la excelencia, por lo que cualquiera que supere la excelencia en cualquier campo es un artista.

¿Mira hoy la fotografía con tanta pasión como cuando fundó la revista Exit hace 22 años?

Siempre me interesó mucho. Cuando empecé con Lápiz en 1982 ya había una sección de fotografía y apenas se hablaba de fotografía en otras revistas de arte. La fotografía y el cine son hoy en día los soportes básicos del arte y de la cultura contemporáneas. Tienen el lenguaje artístico y estético característico del momento y explican el mundo que habitamos.

Se le ha leído esta frase: “Creo que el arte contemporáneo no gusta prácticamente a nadie”. ¿Por qué?

La época que vivimos no nos gusta, así que no se pueden hacer cosas que gusten para poner encima de tu sillón. El arte está un escalón por encima de la decoración y del buen gusto, y no tiene por qué ser placentero pero te produce un vuelco en tus sensaciones. Hace falta perspectiva para analizar la producción artística de un momento y esa perspectiva se consigue con el tiempo. En el siglo XXI me cuestiono el arte contemporáneo porque creo que se ha acabado la historia del arte, ya no podemos hablar de tendencias, se queman, porque coinciden varias al mismo tiempo: lo hippie y lo tecno, la pata de elefante y el pantalón pitillo… Eso impide reflejar el espíritu de un tiempo.

Y a usted, ¿qué fotografías le gusta hacer?

Ah, yo no hago, no tengo ningún don. Yo lo que hago bien es escribir. Los historiadores no tenemos que ser arte y parte, tenemos que ser traductores y conocedores de lo que se hace y se piensa, y podemos ayudar a hacer y a pensar.