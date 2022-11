“Los juzgados de A Coruña notamos el aumento del crimen, dilata la instrucción”

María Jesús García es la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 6. Junto con sus siete compañeros en el partido judicial, lleva años reclamando que el juzgado de guardia de A Coruña tenga un servicio presencial las 24 horas para atender mejor a las emergencias, un cambio que la Xunta no considera necesario pero que los órganos judiciales reclaman por el volumen de trabajo.

Las cifras de Interior muestran un aumento del delito en A Coruña, que ya está un 50% por encima de la media gallega. ¿Se nota en el juzgado?

Efectivamente, se nota un incremento de trabajo en los juzgados de instrucción y el de guardia. La Fiscalía, para 2021, destaca para Galicia determinados tipos de delitos dentro del incremento de la criminalidad: contra el patrimonio, lesiones, incluyendo maltrato familiar y violencia de género, y en delitos contra la libertad sexual, muy significativo.

¿Y esto no se ha moderado a lo largo de este año?

En absoluto. Lo que notamos es que el crecimiento es sostenido.

¿Aumenta la presión sobre los jueces y funcionarios?

Obviamente, esa carga se traduce en el trabajo diario, en señalamientos de juicios rápidos, declaraciones... En un asunto en el que hay una víctima y un investigado hay que tomar, como mínimo, declaración a ambos, a los testigos del hecho... Y ocupa horas en la agenda. Se van dilatando los tiempos en los que atendemos este asunto. Intentamos comprimir las agendas para dar una respuesta más inmediata, pero se alarga la instrucción.

¿En qué consisten las guardias de 24 horas y por qué las ven necesarias en esta situación?

Ahora hay un juzgado que está de guardia semanalmente. Tiene un horario presencial, con el juez, el letrado de la administración de justicia y todo el personal: de lunes a sábado es de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. En esa hora el juzgado tiene la puerta abierta para que cualquier ciudadano presente una denuncia, pida información, ayuda... El resto del tiempo, el juez y el letrado estamos disponibles por móvil, y recibimos solicitudes de urgencia: un habeas corpus, un fallecimiento, una extracción de órganos en el Chuac... Pero el móvil no está habilitado al público, por supuesto. Una persona que quiera hablar con el juez o formular una denuncia no puede hacerlo fuera de las horas de audiencia.

¿No todo se resuelve por móvil?

Muchas cosas se tienen que hacer de manera presencial. Y al jugado de guardia llegan atestados y solicitudes telemáticamente todo el día, pero en el juzgado se comprueba al día siguiente.

Y con una guardia de 24 horas habría funcionarios durante todo el día, atendiendo las peticiones.

Exacto, atendiendo lo que nos llega telemáticamente y dando una respuesta inmediata a lo que se plantea al juzgado. Hay algo muy curioso. La Guardia Civil, la Policía, el hospital, sí tienen servicios de urgencia 24 horas, pero nosotros, que somos los destinatarios finales de las peticiones, estamos disponibles, pero el tiempo de respuesta ante una emergencia, no es el mismo, evidentemente.

Decía que el aumento del crimen se nota en el juzgado de guardia.

Se tiene que notar, atiende las cuestiones urgentes y realiza una labor de reparto de los asuntos que entran. Los casos de lesiones, violencia doméstica y género suelen llevar aparejadas medidas cautelares [que pone el juez como medida de urgencia antes de la sentencia], como órdenes de protección y medidas de alejamiento. Es un trámite complejo, hay que hacer valoración médico forense del lesionado, tomarle declaración, hablar con testigos... En casos de alto riesgo de violencia doméstica o de género, la Fiscalía pide colocar dispositivos telemáticos de control, que también hace el juzgado de guardia... Si se incrementan los índices de criminalidad, hay que hacer más cosas.

La reclamación de las guardias de 24 horas antecede a este aumento de crimen.

El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizando las guardias de 24 horas en los partidos judiciales de A Coruña y Vigo es de abril del 2021, pero nuestra reclamación es de junio de 2019. El servicio de inspección elaboró un informe sobre la carga de trabajo y las condiciones que la justifican.

Pero, en el momento actual, la Xunta, que tiene que proveer los fondos necesarios para implantar el servicio, no lo ve necesario.

Insiste una y otra vez en que la carga de trabajo no lo justifica, pero no le corresponde hacer esa valoración, no es su competencia. Esa valoración la hace el CGPJ.

Pero se han aprobado los presupuestos para 2023 y no se incluye. ¿Adoptarán alguna medida legal?

Lo que hemos venido haciendo es realizar sucesivas peticiones al Tribunal Superior de Justicia para que canalice la solicitud, alguna manifestación pública... El Superior no solo ha informado favorablemente, también ha emitido cuatro acuerdos en este sentido, y su presidente reiteró en septiembre la necesidad. Y en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya había una partida presupuestaria para la parte que le corresponde al Estado. Vigo y A Coruña somos los dos únicos partidos judiciales de toda España que, teniendo ocho juzgados de instrucción, no tenemos guardias de 24 horas. Y somos los más poblados de toda Galicia, el servicio no existe en la comunidad.