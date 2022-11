“Hay historias que mueren detrás de puertas a las que nadie llama y el reto del corto era llamar”

El coruñés Fran Carballal, director de contenido en la productora de ficción Plano a Plano y guionista de series como Luci, La Sala, Rabia, Servir y Proteger o Toy Boy, se encuentra en la carrera hacia los Goya con el corto La entrega. Dirigido por Pedro Díaz, el filme se encuentra entre los 15 aspirantes a las nominaciones.

Cinco meses desde su estreno y 15 premios. ¿Es un buen comienzo para La entrega?

Es espectacular. Como todo, empezamos lento. Al principio no terminaba de arrancar. Además, como es un corto que hicimos sin ayudas y que levantamos entre nosotros convenciendo a productores, pensábamos que tendría un paseo más ligero. Ni de broma pensábamos que llegaríamos a los Goya. Con la selección que nos hicieron en el Edmonton Film Festival de Canadá, que es un festival muy prestigioso, ahí se empezó a ver el corto. Las selecciones llaman a selecciones, los premios a premios y empezamos a tener visibilidad.

¿El boca-oreja sigue siendo una de las claves para crecer?

Sí. En el mundo de los festivales, lo presentas con una distribuidora. A lo mejor se hacen 900 cortos al año, así que es difícil que llegues a algún sitio. Para estar calificado a los Goya, que es el paso previo al que estamos ahora, tienes que estar o en cinco festivales que sean calificadores de los Goya, o ganar un premio principal en uno de esos festivales o que se te elija en un festival internacional. Nosotros conseguimos las tres cosas. Con el boca-oreja nos empezaron a llamar de sitios y ganar premios.

¿Cómo nace La entrega?

Fue hace ocho o nueve años con una escena bastante tierna que me encuentro en medio de una calle bajo una lluvia espectacular. Ahí me encuentro a un personaje, pero no puedo hablar mucho de eso porque es el último plano del corto. De esa escena sale un personaje, el protagonista del corto, que es Armando, interpretado por Ramón Barea, un hombre de 80 años que no se lleva muy bien con la tecnología. Lo que nos gustaba a Pedro Díaz y a mí era contar la historia de esa persona aislada. Pensamos qué le pasaría a una persona así si se ve obligado, por la curiosidad, a abrir la puerta de su casa y llegar a descubrir que todavía existe la posibilidad de una nueva vida. Con eso, escribimos la historia hace ocho o nueve años, que es lo que tardamos en convencer a gente y sacar adelante el corto. Por supuesto, actualizamos la historia y siendo más conscientes de la brecha digital, que es la temática principal de la historia.

¿Ese tiempo que ha pasado es un ejemplo de lo que ocurre en el mundo audiovisual y la dificultad de sacar adelante proyectos?

Yo, en realidad, soy guionista de televisión. Ahí, el 80-90% de lo que haces, de lo que escribes, de los productos que mueves y de lo que intentas vender a las cadenas no existe. Es muy poco lo que termina haciéndose. En cine es prácticamente lo mismo. Un cortometraje se supone que es ese territorio de los nuevos autores porque debería ser un poco más fácil ya que depende un poco más de la ilusión y de los favores. Un corto es una producción más pequeña, en presupuesto, en ambición y en duración. También tiene dificultades, porque si lo quieres hacer con una calidad media, requiere una inversión mínima y coordinar muchas agendas. Es complicado, sobre todo si lo haces sin ayuda, como nosotros.

Su protagonista, Armando, vive aislado, como aquel confinamiento pandémico. ¿Se parece o es una situación diferente?

No diría que tiene mucha relación con la pandemia, aunque el actor Ramón Barea sí que lo relaciona y ha visto espejos en lo que vivimos entonces. Es una persona confinada por un trauma que no conocemos hasta los últimos compases del corto, pero creo que hay mucho de esa experiencia. Por lo menos, en reconocer lo que una persona pierde cuando no puede salir a la calle. Sobre el personaje, tú adivinas, por los espacios, que él tenía una vida que perdió, una vida más social y feliz.

Entra una persona joven en su vida. ¿Es una reivindicación de las relaciones intergeneracionales?

Sí, yo creo que es fundamental. Esta es una historia que todos conocemos porque tenemos vecinos mayores a los que saludamos cinco minutos en el ascensor, pero sus historias quedan engullidas detrás del umbral de su casa. Muchas veces no sabemos nada de esa gente. Hay historias que mueren detrás de puertas a las que nadie llama y el reto del corto era llamar a esa puerta. En el peor de los casos, escuchas una historia y, en el mejor, acabas ayudando a alguien que lo necesita.

Ahora ya se encuentran en la carrera hacia los Goya en una lista de 15 cortos seleccionados. ¿Eso ya es un éxito?

Claro. No pensábamos que llegaríamos aquí. Ahora que estamos, estamos muy orgullosos y creemos que ya es una conquista. No podemos dejar caer los brazos. Vamos a hacer toda la campaña posible. La fase de nominación a los Goya y la votación del mejor corto ya corresponde a la Academia de Cine.

Después de la euforia, ¿qué son los premios? ¿Abren puertas?

Sí. El director, Pedro Díaz, tiene una exitosa carrera como realizador en Movistar+ y yo trabajo en televisión, soy director de desarrollo en Plano a Plano, así que no somos como esa gente que empieza, pero no hemos abierto la puerta del cine. Sobre todo para Pedro, que hace una mayor demostración de talento en este corto, esto es un escaparate. Esta es una historia muy pequeña con un talento muy grande.