Medio siglo del “gen Zalaeta”

Medio siglo da para mucho, o casi se podría decir que da para todo. El instituto Ramón Menéndez Pidal, Zalaeta para los amigos, celebró ayer sus 50 años de funcionamiento en plena forma. El ir y venir de alumnos y profesores que caracteriza cada jornada lectiva se mezcló, por la mañana, con el emocionado regreso de los invitados de honor a la efeméride: los profesores jubilados años atrás que pusieron su granito de arena en la formación de tantas promociones de jóvenes coruñeses.

Algo de especial tiene el centro, y lo saben, sobre todo, quienes han pasado por allí. “Tiene un punto. Estamos asentados sobre lo que fueron los terrenos del hospital de la Caridad. Te da la impresión de que sobre la tierra ha quedado un gen distinto, de que el profesorado se preocupe por el alumnado, por el barrio. Es lo que llamamos chute en vena de Zalaeta”, comenta la directora del centro, Estrella Pérez Freire.

Algo tendrá si quien probó, repite. Doce de sus antiguos profesores pudieron reencontrarse ayer a con la que ha sido su casa tantos años, y volver a la profesión durante unas horas en las que compartieron pizarra con los profesores actuales de las que fueron sus asignaturas. “Cuando te jubilas todo es estupendo, luego te vas olvidando de los problemas y lo que conservas es todo lo bueno de estos años. Un buen grupo de alumnos tiene la capacidad de convertir a un profesor normalito en uno muy bueno”, cuenta Roberto Miranda, que ayer se reencontró con el temario de Tecnología que impartió durante su última etapa profesional, cuando probó suerte en la docencia tras años en la empresa privada. El experimento salió bien. “Cambiar de profesión es rejuvenecedor. Para mí la enseñanza lo ha sido. Eso sí, cuando me entran ataques de nostalgia, pienso que la primera semana acabarían conmigo”, admite.

Con los alumnos compartieron conceptos básicos, pero también consejos prácticos y algunas lecciones para la vida. Muchos reconocen que lo echan de menos, pero saben que su misión con la enseñanza está cumplida. “Ojalá hubiese la opción de quedarse impartiendo algunas horas en vez de jubilarte de golpe. Es una pena que esto de la jubilación no sea reversible de alguna manera y no existan soluciones para no marcharte de repente”, propone Emilia Ruiz, quien fuera profesora de Dibujo y jefa de estudios del centro, que ayer volvió a ponerse ante la pizarra, pero que aun sigue frecuentando sus instalaciones de vez en cuando para echar una mano con los proyectos de recuperación de fauna y flora de los que dispone el centro.

A tenor del recibimiento, parece que el centro, que espera pervivir otros 50 años más, también les echa de menos. “Más que una clase, fue una performance de 50 minutos en la que hablamos de lo divino y lo humano, la diferencia entre ADE y Empresariales, el futuro... estoy contento de volver, pero, tras 40 años, creo que ya cumplí”, relata Manuel Roca, que ayer se reencontró con el alumnado de Economía.

El instituto Menéndez Pidal dio comienzo esta mañana con las celebraciones de su aniversario, que se repartirán en varios actos a lo largo del curso. Hoy las celebraciones se quedaron en casa, pero esta semana continuarán con un acto institucional al que estarán invitadas distintas autoridades de la ciudad y culminarán en una gran verbena abierta al barrio donde ex alumnos y ex profesores puedan, de nuevo, reencontrarse con su centro.